Gol quer crescer 15% no Ceará em 2024 com novos voos domésticos e internacionais

Após anúncio na segunda-feira (26) de novos voos domésticos e internacionais no Ceará, a Gol Linhas Aéreas quer crescer 15% no Estado em 2024 com acréscimo de operações para Salvador e o retorno de Recife. A companhia lançou dois voos semanais para Bogotá e um adicional para Buenos Aires – já existe uma operação por semana para Argentina - e quatro frequências entre Juazeiro do Norte e Brasília.

A informação da projeção de crescimento da companhia no Estado partiu do assessor da Presidência da Gol, Alberto Fajermann, que esteve em Fortaleza para o lançamento dos novos voos da empresa.

A coluna já acompanhava os bastidores dessa negociação entre o Estado e a Gol, que culminou com o anúncio dessa segunda-feira.

Negociações levam meses

No fim de março, estávamos debruçados na tentativa de reativação de voos diários entre Juazeiro e Fortaleza. Em 31 de março, os voos para o Cariri foram anunciados enquanto a Voepass dava sinais de que aumentaria bastante as frequências da rota.

Tão logo os boatos surgiram, a Voepass, em 12 de abril, se desfez da base de Juazeiro e os boatos voltavam-se para a Gol assumir o trecho entre Juazeiro e Fortaleza em troca de benefícios fiscais.

Tivemos os primeiros indícios da movimentação futura da Gol ainda em março, em conversas de bastidor com a secretária do Turismo, Yrwana Albuquerque.

Em 2 de maio, comentamos que a Gol procurara o Estado desejando incentivos para reativar a rota entre Juazeiro e Fortaleza e a rota para Brasília. Foi a primeira vez que tivemos reporte de políticos informando sobre mais voos além dos citados pela Gol.

E assim, no dia 3 de junho, tivemos informações sobre o pacote que estava em negociação: frequências para dois destinos internacionais e o voo entre Juazeiro e Brasília. Demos com exclusividade sobre os movimentos finais da negociação em 12 de junho, e já citávamos Bogotá e Buenos Aires.

Desde o primeiro comentário sobre incrementos foram praticamente três meses, no mínimo, tempo que se maturam negociações de novos voos.

Movimento da Gol

O assessor da Presidência da Gol, Alberto Fajermann, comentou que para julho de 2023, já estavam previstas mais 130 decolagens da companhia, na comparação com junho deste ano. Pena que o número é ainda muito distante do que já tivemos com a aérea.

Porém, é hora de comemorar os acréscimos. Bogotá é uma gratíssima e já conhecida surpresa. A Avianca Brasil operou com certo êxito por aqui. Isso pode ter ficado gravado na mente da Gol, que é mais colombiana do que nunca, ao coligar-se fortemente com a Avianca Colômbia.

Inclusive o cearense terá no hub de Bogotá opções para voar para muitos países. Seremos menos dependentes do hub Guarulhos. De Bogotá para Miami são apenas 3h, para Nova Iorque, 5h50min, Toronto, 6h30min. As operações por Bogotá parecem mais promissoras do que para a cidade do Panamá, como tivemos com a Copa Airlines.

A segunda frequência para Buenos Aires é a chance de que sejamos mais populares por lá. Os hermanos viajam muito e não há menor explicação para que não briguem para nos conhecer também.

Juazeiro do Norte-Brasília deverá ser um sucesso, como foi com a Avianca Brasil por anos seguidos.

Serão sete frequências semanais adicionais no Ceará, 2.520 assentos a mais por semana para revitalizar a movimentação da Gol no Estado.

Para 2024, a Setur-CE promete buscar a Gol para mais voos domésticos, com incremento para Salvador e o retorno de ligação direta com Recife.

De Fortaleza, a Gol já opera rotas para Salvador, São Paulo (Guarulhos e Congonhas), Brasília e Rio de Janeiro-Galeão no doméstico. No internacional, há voos semanais para Miami e Buenos Aires. No Aeroporto de Jericoacoara, a companhia tem voos para São Paulo-Guarulhos. E em Juazeiro do Norte, há frequências também para Guarulhos.

