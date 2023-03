Azul retomará operações entre Fortaleza e Juazeiro do Norte pela 3ª vez; veja quando

A Azul Linhas Aéreas anunciou que vai retomar os voos diretos entre Fortaleza e Juazeiro. O diretor de Relações Institucionais da companhia, Fábio Campos, informou que as operações serão retomadas em 3 de maio com voos diários. A venda de passagens já está disponível nesta sexta-feira (31).

A operação será feita com aeronave Embraer, jato E-195, devendo o horário voltar a ser o que vigorou no 1º semestre de 2022: saída de Juazeiro por volta de 0h40, e saída de Fortaleza às 4h15. A aeronave permitirá um ótimo salto na oferta de assentos diários entre as cidades, para pelo menos 118 assentos por trecho.

Provavelmente, o avião da Embraer mencionado será a aeronave que faz o trecho entre Recife e Juazeiro, pernoitando no Cariri. A companhia, portanto, fará a aeronave voar mais horas/dia.

Assim, ligação importantíssima será refeita, permitindo o trânsito diário de pessoas entre os dois mais importantes aeroportos do Ceará. O retorno da frequência se deu após a articulação de lideranças políticas do Cariri.

Será a 3ª empreitada da Azul na rota, que se iniciou em 2019, substituindo a Avianca, tendo cessado devido à pandemia em 2020. No pós-pandemia, as ligações voltaram em 2022, mas cessaram sem motivos aparentes em julho do mesmo ano.

Havia a previsão de retorno da rota já em dezembro do ano passado, porém não se confirmou. Em janeiro de 2023, estranhamente, a Azul operou o trecho apenas dois dias de janeiro e nada mais.

Assim, consideramos que será o terceiro retorno da companhia, desta vez com um grande clamor público e político pelo retorno de operações diárias e de credibilidade, já que a operação atual com outra companhia é alvo constante de cancelamentos.

Fica a torcida para que a Azul se consolide na rota e a torne realmente permanente.

Voos entre Fortaleza e Campina Grande

Bônus: Em parceria com o Governo da Paraíba, a Azul incrementará grandemente o número de voos em Campina Grande a partir de junho.

Sorte de Fortaleza que será contemplada com voos diretos para a terra do maior (“e melhor”) São João do Mundo! Serão 3 voos por semana de ida e volta a partir de 08 de junho. Sucesso!

Negócios Semicondutores de energia solar terão incentivo fiscal do Governo Federal Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis) zera quatro tributos Legenda: Semicondutores de energia solar terão incentivo fiscal do Governo Federal Foto: Natinho Rodrigues A energia solar ganhou um incentivo para atrair mais consumidores em 2023. Decreto publicado nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União incluiu as placas fotovoltaicas no programa de isenção fiscal para semicondutores. O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis) zera quatro tributos, sendo eles: Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Cofins) — sobre a produção de chips e de semicondutores. Neste ano, o governo permitirá arrecadar R$ 600 milhões. Leia mais Negócios Com energia solar, família reduz conta de luz de R$ 500 para R$ 100; veja vantagens Negócios Com energia solar, família reduz conta de luz de R$ 500 para R$ 100; veja vantagens Negócios Confira os bairros mais caros para aluguel e venda de imóveis em Fortaleza O Padis é peça fundamental para a fabricação de diversos dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores, televisores e sistemas de automação industrial. Estatísticas A indústria de semicondutores no Brasil tem faturado mais de R$ 3 bilhões por ano, correspondendo a apenas 0,2% da oferta mundial desses componentes. Em 2019, último ano com dados fechados disponíveis, o investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor atingiu R$ 90,2 milhões, e os produtos fabricados pelo Padis geraram o recolhimento de R$ 59,2 milhões em tributos federais. Segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a ampliação do programa para a indústria de painéis solares impulsionará a produção de semicondutores e a geração de empregos de qualidade em diferentes estados. Em relação à energia solar, o ministério destaca que o Padis elevará os investimentos em infraestrutura verde e em novas usinas de energia limpa em várias regiões do país. Assuntos Relacionados Economia/energia solar

