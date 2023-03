Confira os bairros mais caros para aluguel e venda de imóveis em Fortaleza

O preço dos imóveis ficou mais caro em Fortaleza, tanto para venda como para locação. De acordo com relatório da Fipezap, o valor das locações teve variação mensal de 1,43%, enquanto na venda a alta foi de 0,27%. Os dados são relativos ao mês de fevereiro.

O valor médio para aluguel registrado pela pesquisa foi de R$ 24,05 / m², uma média de R$ 1.143 para um apartamento de 60 m², por exemplo. No caso da venda, o preço médio dos imóveis no mês passado foi de R$ 6.871 / m².

O aluguel na capital cearense já acumula alta de 21,32% nos últimos 12 meses, maior índice do Nordeste em comparação com as capitais analisadas. O imóvel para venda teve alta de 7,33% no mesmo período.

Entre os bairros mais caros para locação estão Mucuripe, Meireles e Luciano Cavalcante. Meireles, De Lourdes e Luciano Cavalcantes têm o m² mais caro para venda.

Bairros com aluguel mais caro

Bairro Preço por m² Variação 12 meses Mucuripe R$ 36,2 /m² 24,10% Meireles R$ 32,6 /m² 26,20% Luciano Cavalcante R$ 24,3 /m² 1,20% Cocó R$ 24,3 /m² 16,70% Aldeota R$ 22,2 /m² 19,80% Centro R$ 20,8 /m² 17,00% Papicu R$ 19,0 /m² 16,60% Joaquim Távora R$ 16,6 /m² 10,60% Fátima R$ 16,5 /m² 6,60% São João do Tauape R$ 15,6 /m² 15,60% Bairros com venda mais cara Bairro Preço por m² Variação 12 meses MEIRELES R$ 9.430 /m² 10,3% De Lourdes R$ 8.582 /m² 48,0% Luciano Cavalcante R$ 8.216 /m² 9,4% Manuel Dias Branco R$ 7.970 /m² 8,7% ALDEOTA R$ 7.287 /m² 2,9% DIONISIO torres R$ 6.860 /m² 8,2% Praia do Futuro II R$ 6.138 /m² -15,6% Joaquim Távora R$ 5.701 /m² 10,8% FATIMA R$ 5.592 /m² 1,2% PAPICU R$ 5.048 /m² 10,7%

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil