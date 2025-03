Trecho do VLT que ligará Aeroporto ao Castelão recebe edital; investimento de R$ 180 milhões

O Governo do Ceará publicará, ainda nesta quinta-feira (13), no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no trecho Aeroporto-Castelão, apurou esta Coluna.

A expansão, que faz parte do plano de mobilidade urbana da capital cearense, prevê a construção de um novo trecho de 5,1 quilômetros, conectando o Aeroporto Internacional de Fortaleza à Arena Castelão. O projeto custará em torno de R$ 180 milhões.

O rito prevê para 15 de maio a realização da sessão de disputa entre as empresas; e para 15 de julho o exame dos documentos do vencedor e de eventual recurso. Em 16 de julho, a licitação deverá ser homologada.

Trajeto de 12 minutos

Legenda: Mapa VLT Aeroporto-Castelão Foto: Reprodução

Com a operação, o tempo de percurso estimado entre os pontos de conexão é de 12 minutos, configurando uma alternativa para desafogar o trânsito intenso da região.

O projeto inclui a implantação de duas novas estações, CEU e Castelão, além de um trajeto que combina trechos elevados e a nível ao longo das avenidas Carlos Jereissati e Alberto Craveiro.

A expectativa é que o novo ramal beneficie diretamente 29 bairros de Fortaleza.

Além do acesso facilitado à Arena Castelão, o VLT Aeroporto-Castelão permitirá integração com a Estação Expedicionários, que faz parte da linha Parangaba-Mucuripe, conectando regiões estratégicas como Aldeota, Papicu e Montese.

A obra deverá gerar cerca de 350 empregos diretos no pico da execução.