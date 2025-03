O que deseja a Latam lançando o voo Fortaleza-Lisboa?

A Latam não se valeu da lei do mínimo esforço ao anunciar o voo Fortaleza Lisboa no início de fevereiro (dia 7).

Para manter as vantagens tributárias atuais em Fortaleza, a companhia aérea Latam poderia ter retirado (como fez) uma frequência semanal da sua operação Fortaleza-Miami (ficando com duas frequências). Com dia livre desse avião (Boeing 787-900) poderia tê-lo alocado para o grande e concentrador hub de Guarulhos.

Em troca, poderia ter trazido um Airbus 319 (seu menor avião) e feito um voo internacional Fortaleza — Buenos Aires, por exemplo.

Estaria tudo certo financeiramente para a companhia e tudo certo com os compromissos assumidos com o estado: manteria sua alíquota de ICMS e sua subvenção milionária. Porém, fez muito mais!

A Latam não se valeu da faculdade legal de fazer voos internacionais com aeronaves A319 e A320 (fuselagem estreita). Fará novo voo internacional com o mesmo Boeing 787-9, permanecendo com 3 voos semanais da aeronave em Fortaleza. A Latam, surpreendentemente, anunciou o novo destino Lisboa com pelo menos 1 ano de antecedência do que nos contou em 2023. Começará a operar os voos a Lisboa apenas e exatamente dois meses após o anúncio, um recorde. Menos de 48 horas após o anúncio, os voos para Lisboa inclusive já estavam à venda e com bons preços.

Vejam, o anunciado (e aguardado) voo entre Juazeiro e Fortaleza só iniciará a operação em junho, mais de 4 meses após o anúncio. Ano passado, quando a Gol anunciou a volta do destino Orlando, voo em que estivemos presente, o anúncio foi feito em fevereiro, mas só começou a operar em junho.

Air France-KLM anunciou seus voos à Europa em Fortaleza em setembro de 2017, mas só iniciaram os voos em maio de 2018.

A Air Europa fez “grande novela” para anunciar os voos em Fortaleza em junho de 2019, mas só operou no apagar das luzes de dezembro daquele ano. Inclusive demorou para informar que não voltaria para Recife em 2025.

Incrivelmente (e no calor do anúncio, deixei isso passar), a Latam começará a operar um novo destino, Europa, primeiro voo Fortaleza-Lisboa de uma companhia aérea brasileira em quase 20 anos, aguardado desde o malsucedido hub TAM de 2015, e começará a voar em 60 dias, e mais, naquilo que chamamos de baixa estação, que é o mês de abril. O que houve?

Faz parecer que uma grande oportunidade se descortinou para a Latam.

Que pontos teriam feito a Latam tomar uma decisão dessas tão surpreendente e iniciar as operações em 60 dias?

Seria a oportunidade de iniciar voos à Europa logo após a poderosa Air France reduzir frequências em Fortaleza de 5 semanais para 3 semanais (redução início de março)?

Aliás, não apenas a Air France reduzirá as frequências em Fortaleza, a Tap voltou a ter apenas um voo diário em Fortaleza, desde o final de janeiro, passou de 8 para 7 voos semanais.

A companhia viu algo grande.

Perguntei à Embratur se esses novos voos de Azul e Latam para Europa tinham sido apoiados por algum edital PATI (Programa de Aceleração do Turismo Internacional), que subvenciona novas rotas internacionais.

A Embratur informou que Latam e Azul solicitaram apoio para essas novas rotas à Europa, porém, não houve recursos específicos do edital:

“Embora as propostas PATI que mencionavam estas rotas não tenham sido concretizadas pelos recursos do PATI, ambas estavam no rol de propostas apresentadas.

De qualquer forma, ambas as rotas foram trabalhadas por nós no âmbito dos ACTs com as duas empresas aéreas, e estão sendo apoiadas em seus planos de promoção através de nossas ferramentas tradicionais.

A ampliação dos voos diretos entre Europa e Nordeste é uma das nossas principais estratégias para o crescimento do fluxo europeu, porque melhoram nossa competitividade e dão alternativas rápidas de conexão para toda a região, a partir dos hubs de Fortaleza e Recife.”, informou a Embratur.

Em resposta à Coluna, a Latam não indicou informação nova que fornecesse mais indícios sobre as reais intenções da Latam com sobre o lançamento do voo para Lisboa.

Lisboa com mais receita

A exemplo do que fez a Azul reduzindo voos à Flórida a partir de abril com a intenção de lançar voos à Europa, fez o mesmo a Latam no último dia 7 de fevereiro.

É fácil correlacionar que as companhias podem supor que terão melhores resultados com operações a Europa e consigo pensar em algumas razões para tal.

Sabemos que o quantitativo de europeus que viajam ao Nordeste é muito maior que o quantitativo de americanos que viajam à região, tanto que nem sequer companhias americanas voam ao Nordeste.

Dessa forma, a Latam deve estar apostando que, além dos brasileiros, terá mais europeus a bordo do seu voo Fortaleza Lisboa, que americanos a bordo do seu Fortaleza Miami.

Legenda: Principais nacionalidades a visitarem o Ceará através de voos diretos em 2024. Europeus são maioria Foto: Embratur

A média de ocupação de passageiros em voos Air France em 2024 em Fortaleza foi de 279 passageiros por decolagem. A da Latam para Miami, de 227 passageiros.

Da mesma forma, os voos à Europa transportam mais carga por decolagem que os voos aos EUA. Por exemplo, a média de carga da Air France em 2024 a partir de Fortaleza por decolagem é de 6870 kg (ida e volta). Já a média de carga da Latam no mesmo período é de 6100kg (ida e volta).

Estaria a Latam mimetizando a Air France? Sim, mas a Latam pode estar de olho é na Tap, que continua como companhia mais cara em voos entre o Ceará e a Europa, incluindo voos com conexão no Sudeste como os da Latam e Azul.

Se a Tap chegou a ter 9 voos semanais em Fortaleza e é a companhia mais cara, a Latam deseja dispor dessa demanda de ticket elevado e de menores custos associados.

Ainda, estaria a Latam preparando um teste para o destino Lisboa? Parece não haver dúvidas que sim. Ouvimos de fontes próximas ao setor de aviação que os Airbus 321 XLR devem chegar para a companhia ainda em 2025, da maneira como nos contou a companhia em 2023.

Chegando em 2025, o primeiro exemplar da aeronave irá para o hub Latam de Lima no Peru atender a destinos sobretudo no oeste dos EUA como as principais cidades da California. Após, outros exemplares do XLR viriam para Fortaleza e, daqui, iniciariam voos a Europa.

Fontes corroboram que os voos a Lisboa deverão ser feitos com a nova aeronave.

Assim, a Latam antecipou voos a Portugal em algo que serviria também como um teste pré-chegada do XLR. Dessa forma, o teste se processará com aeronave de fuselagem larga, cenário através do qual a Latam conseguirá sentir plenamente o potencial da rota, dado que a aeronave transporta pessoas e carga.

O XLR, por seu corpo menor, transporta apenas passageiros, ou no máximo poucas toneladas de carga. E se o 787-9 for o melhor negócio? A Tap bem sabe que seu A321 LR não é a melhor opção em Fortaleza. Por aqui voltou a usar apenas o Airbus 330-900, o maior de todos.

A Latam precisará descobrir as melhores práticas para sua nova rota Fortaleza-Lisboa.