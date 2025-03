Azul volta a comercializar voos entre Juazeiro do Norte e Recife

A Azul Linhas Aéreas voltou a programar voos entre Juazeiro do Norte e o hub Recife, após o mês de março, em sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em 21 de janeiro havia programação de voos apenas até o dia 9 de março, ou seja, domingo passado, conforme publicação de janeiro passado.

Não há previsão de retorno de voos entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, porém, com a companhia aérea.

Em nova busca no sistema Anac no dia 08 de março, volta a haver programação de voos entre Juazeiro e Recife nos meses de abril (18 e 22/04), maio (01 e 05/05), junho (19 e 23/06) e em julho com 16 partidas entre Recife e Juazeiro.

Os voos em todos os meses acima já estão à venda e ocorrem na madrugada com o turbo hélice ATR de 70 lugares. Em julho, os voos ocorrem aos sábados e segundas-feiras com duas partidas à Recife na madrugada.

Após julho, os voos retomam em outubro com saídas de Juazeiro do Norte para Recife nos dias 6, 13, 20 e 27/10, também com duas saídas na madrugada. Em novembro, 3, 10, 17, 24 e 29/11.

Em dezembro de 2025, há previsão de ocorrência de 23 partidas de ida e volta entre Recife e Juazeiro do Norte.

Procuramos a Azul para confirmar a perenidade dessas programações, mas até a publicação da coluna não houve uma atualização. O espaço continua aberto.

Predileção por Juazeiro do Norte

Embora haja a programação de voos entre Recife e Juazeiro do Norte, vários outros aeroportos regionais Nordestinos continuam sem previsão do retorno de voos a capital pernambucana.

É o caso de cidades como Mossoró-RN e São Raimundo Nonato-PI, que perderam há alguns dias os voos a Recife com a Azul.