Tão rápido quanto começará a operar a rota entre Fortaleza e Lisboa no próximo dia 07 de abril, a Latam já disponibilizou as vendas do trecho semanal.

Saindo dia 07/04 (voo inaugural) e voltando dia 16/04, os valores são convidativos e estão à venda por R$ 4.248,60, com taxas. O levantamento feito pela coluna foi realizado no dia 10 de fevereiro.

No mesmo período, voar para Lisboa com a TAP ou com a Air France (conexão em Paris) está com preços bem superiores a R$ 6.000.

Na comparação com as concorrentes, os preços da Latam estão R$ 1.700 mais baratos.

Certamente que esses bons preços iniciais da Latam têm relação com o início das vendas, para atrair os olhos do público. Porém, o trecho já dá mostras de como a maior concorrência para a Europa possui algum poder de baixar valores.

Preços próximos aos de Guarulhos

Simulando os preços de uma viagem de ida e volta nos mesmos dias 07 e 14 de abril, de Guarulhos-SP a Lisboa com a Latam, os preços de Fortaleza não são tão bons assim.

O preço de ida e volta entre Guarulhos e Lisboa indo 07/04 e voltando 14/04 está menos de R$ 500 mais caro.

Ora, um voo entre Guarulhos e Lisboa dura 3 horas a mais que um voo Fortaleza Lisboa, bem como, em Fortaleza usa-se apenas dois pilotos para a rota e o mínimo possível de comissários, enquanto Guarulhos usa 3 pilotos e mais um adicional de comissários pela distância maior.

Ainda assim, o preço da rota por Fortaleza acaba apresentando grande potencial de ganho para a Latam pelos menores custos e mesmo faturamento. E olha que é o voo inaugural.

Os preços não se manterão nesse patamar “baixo” de preço.

O preço inaugural da Latam entre os dias 07 e 14/04 é na cotação de dólar atual de R$ 5,80, aproximadamente, US$ 810.

Segundo a Anac, esse valor está bem abaixo da média de valores de ida e volta entre Fortaleza e Portugal que no período de dezembro de 2022 e novembro de 2024 foi de US$ 1.340 com classes econômicas.

Os voos da Latam entre Fortaleza e Lisboa ocorrem às segundas, a partir do dia 7 de abril.

