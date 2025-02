6 pontos por trás da decisão da Latam ao anunciar voo de Fortaleza para Lisboa

Finalmente, a Latam reclamou Fortaleza e o Ceará para si. Essa foi uma das melhores sextas-feiras em anos para a aviação comercial cearense. Num único dia, a Latam anunciou seu primeiro voo para Europa fora do grande e concentrador hub de Guarulhos e, melhor ainda, anunciou um super inédito voo entre Juazeiro e Fortaleza.

Ainda que haja novas compensações financeiras, a Latam deixa claro que Fortaleza pode ser um ponto de fluxo internacional em sua malha e lançará Lisboa.

Fazendo isso, deu muitos recados:

Um voo Fortaleza Lisboa pode ser viável financeiramente

Pode ser realizado com aeronave de fuselagem larga (sem risco financeiro)

Há slots disponíveis para operação no disputado aeroporto de Lisboa

A Latam tem olhos do Nordeste para a Europa

O Brasil precisa de um novo hub internacional no Nordeste

O hub Latam (TAM) do Nordeste, que previa vários destinos internacionais na Europa a partir de Fortaleza poderá renascer: projeto de 2015, por que não?



Um Fortaleza-Lisboa põe a capital do Estado que mais movimenta passageiros internacionais noutro nível com a Latam. Pena que retirou uma frequência de Miami, mas é o processo.

Fortaleza-Juazeiro

Pensei que o ponto alto da sexta-feira era Fortaleza-Lisboa, mas Fortaleza-Juazeiro do Norte com a Latam é igualmente espetacular.

Imaginem não termos ligação entre Fortaleza e Juazeiro. Quanto atraso! Quem nos ajudaria? Dar mais dinheiro para companhia fazer mais do mesmo?

Muito melhor, Latam reclamou Fortaleza e o Ceará para si. No melhor estilo Avianca Brasil, a Latam lançará o trilho Guarulhos-Juazeiro do Norte-Fortaleza.

Excelente, voo rápido, bom serviço. Melhor serviço entre Fortaleza e Juazeiro do Norte desde 2019.

Precisamos que as negociações entre as partes sejam constantes e crescentes. O aeroporto de Fortaleza precisa crescer.