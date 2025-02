Fortaleza ganhará novo voo da Latam para Lisboa

A Latam vai operar a rota Fortaleza-Lisboa entre 7 de abril e 20 de outubro deste ano. É o primeiro voo direto da empresa entre o Nordeste do Brasil e a Europa desde 2009, anunciado antes do voo da Azul para Porto.

O anúncio do novo voo será realizado durante o encontro da Latam com o Governo do Ceará nesta sexta-feira (7), no Palácio da Abolição.

Participaram da cerimonia na capital cearense o governador Elmano de Freitas, e o Head de Assuntos Públicos da companhia, Eduardo Macedo. Além da nova rota, foram discutidos no encontro as oportunidades futuras de investimentos da companhia no Estado.

Dessa forma, a Latam reduziu de 3 para 2 frequências semanais para Miami com o objetivo de adicionar um voo semanal para Lisboa.

Essa redução pode ter correlação com as instabilidades que a nova administração dos EUA tem trazido ao mundo.

Veja também Igor Pires Air Europa, Iberia e Azul: o xadrez de novos voos internacionais no Nordeste Igor Pires Azul suspende voos entre Recife e Fort Lauderdale e reduz operações para Orlando

Além dos atuais três voos para Miami, há ainda um voo semanal para Santiago.

A viagem para Lisboa terá 7 horas e meia de duração média, operada em aeronaves Boeing 787 (capacidade para 30 passageiros na cabine Premium Business, 57 na Economy+ e 213 na Economy). Vai decolar de Fortaleza às 6h15 (hora local do Brasil). No sentido inverso, partirá de Lisboa às 18h30 (hora local de Portugal).