Fortaleza fica mais fortalecida para receber voos da Iberia para Madri; entenda

Após anúncio do novo voo entre Recife e Madri pela Azul nesta semana, há expectativa agora para Fortaleza ser a forte candidata a receber as operações da Iberia, também com destino à capital espanhola.

Com os anúncios de novos voos da Azul em Recife e da ampliação de frequências da Air Europa em Salvador, Fortaleza ganha força notória para concorrer com as demais capitais pelos voos que a Iberia informou que vai anunciar ainda neste ano no Nordeste.

Como fica o xadrez no Nordeste

Na semana passada, comentamos como resultaria o xadrez na região com a chegada de novas rotas internacionais, inclusive companhias nacionais em novos destinos.

Sabemos mais hoje: que a Air Europa não voltará para Recife ou Fortaleza em 2025. Pensávamos que possivelmente, o caminho estaria livre, portanto, para a Iberia assumir voos a Madri e, no radar da capital pernambucana, apenas havia a previsão que a Azul lançaria Recife-Porto.

Nada disso. A Azul realizará voos a Madri e pode embaralhar novamente a chegada da Iberia a Recife. Pelo princípio da falta de voos diretos desde Fortaleza a Madri, entendo que a capital cearense tem suas chances de receber a Iberia aumentadas.

Recife amplia voos para Europa

A Air Europa incrementará seus voos em Salvador de 3 para 4 frequências semanais, justamente se defendendo de novos entrantes. Recife deverá receber, logo de entrada, três frequências semanais a Madri.

Há informações que as operações também ocorrerão em parceria com a portuguesa Euroatlantic, que fará os voos já anunciados entre Recife e Porto.

Ainda assim, com as 5 novas frequências a Europa, Recife terá um relevante saldo de assentos ao velho mundo.

Assim, Fortaleza, acaba sendo a única capital nordestina, dos maiores mercados, sem voos direto a capital espanhola. Dessa forma, expande-se a possibilidade de a Iberia voltar ao Ceará, companhia que já voou por aqui em 2010.

Ademais, a Iberia é parceira da Latam, que pode auxiliar a alimentação doméstica dos voos internacionais.

Espanhóis vêm mais a Fortaleza

Segundo números da Embratur, mesmo sem voos diretos ao Ceará em anos como 2023 e 2024, visitantes oriundos da Espanha (espanhóis ou brasileiros expatriados) chegam ao Aeroporto de Fortaleza com uma média próxima a 100 visitantes por semana (considerando um ano com 48 semanas):

Chegada de espanhóis 2023 em Fortaleza: 4.038

Chegada de espanhóis 2024 em Fortaleza: 4.472

Chegada de espanhóis 2023 em Recife: 1.698

Chegada de espanhóis 2024 em Recife: 1.917

Em 2019, quando havia voo direto da Air Europa para Recife, o número de espanhóis chegando foi de 4.676 visitantes, evidenciando que os voos traziam muitas outras nacionalidades a partir da Espanha, dado que as ocupações dos voos eram superiores a 70% em média.

Essa perspectiva da Iberia atrair várias outras nacionalidades europeias (como italianos) é esperada para um retorno ao Nordeste, assim como fazem TAP, Air France e Air Europa, por exemplo.

As duas últimas semanas foram bem movimentadas para a movimentação internacional do Nordeste.

Incremento de frequências da Air Europa em Salvador

Diminuição de voos internacionais da Azul para a Flórida

Anúncio da Latam no voo Fortaleza-Lisboa

Anúncio dos voos Recife-Porto da Azul com aviões alugados da Euroatlantic

Anúncio dos voos da Azul entre Recife e Madri.

No cálculo que fizemos de frequências retiradas de voos à Florida, a Azul retirou duas frequências semanais para Fort Lauderdale e reduziu uma de Orlando. Até aqui, porém, só anunciou duas frequências para Porto.

A Azul surpreende e deverá lançar de cara três frequências para Madri na Espanha, 5 novas frequências para a Europa (2 Porto, 3 Madri).

Assim, a Azul dará a Recife um bônus de duas frequências semanais internacionais.

O Nordeste terá assim a 2ª cidade ligada a Madri (Salvador e Recife), aumentando o número de assentos para a Europa e a concorrência na região o que é espetacular, já que somos marcados por assentos internacionais caríssimos.

O efeito sobre preços de bilhetes para viagens para Europa pode ser imediato.

Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.