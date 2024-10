Fortaleza e Recife devem ganhar voos para Madri em 2025 com a Iberia

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou nessa terça-feira pelas redes sociais que a companhia espanhola Iberia voltará a operar voos diretos para Madri a partir de Fortaleza e Recife a partir de 2025.

O anúncio do ministro ocorreu ao lado de executivos da companhia.

“A gente está trabalhando para ampliar cada vez mais os voos da Iberia para o Brasil, teremos mais dois voos da Iberia para São Paulo nos meses de novembro e dezembro e uma excelente notícia para o Nordeste. Estamos trabalhando a partir de 2025 para levarmos mais duas rotas, um voo para Fortaleza e um voo para a cidade do Recife. Será voos diretos da Iberia de Madri para esses destinos e será fundamental para o turismo de negócios e para o nosso turismo de lazer”, comentou Silvio Costa Filho.

Nos últimos dias, a Secretaria do Turismo do Ceará afirmou que negocia voos diretos para Madri a partir do Ceará.

A Iberia realizou os primeiros voos com o A321 XLR há poucos meses, aeronave menor e de menores custos associados, que certamente deverá ser usado nas cidades do Nordeste.

É a oportunidade perfeita para iniciar não uma, mas duas rotas diretas novamente na região. A demanda está aquecida.

Parceria com a Latam

Durante a feira dos agentes de viagens (Abav), a coluna conversou com fontes que afirmaram que a Iberia se preparava para abrir nova rota em uma das quatro cidades: Fortaleza, Natal, Recife ou Salvador. A própria imprensa nacional trabalhou essa ideia.

Também faz todo o sentido a Iberia se valer de sua parceria com a Latam em Fortaleza para alimentar os voos do Nordeste até Madri.

Com um avião menor e com conexões robustas no Brasil, não tem como dar errado e voos para Miami, por exemplo, são a prova disso.

Aliás, hoje Fortaleza sustenta Air France praticamente sozinha.

A Iberia poderá se aproveitar da alimentação da Latam em Fortaleza para distribuir clientes da Europa pelo Nordeste e vice-versa. De Madrid, a Iberia conseguirá distribuir seus clientes para dezenas de destinos na Europa e no mundo.

“Uma parceria que aproxima a América do Sul com a Europa por meio da Iberia e suas companhias aéreas afiliadas, Air Nostrum e Iberia Express, para te oferecer mais destinos”, diz a Latam em seu site.

Seria a Iberia o destino novo da Europa que a Fraport teria informado à coluna?

A Fraport poderia colaborar muito com essa captação uma vez que lançasse incentivos para a atração da Iberia, como fez com Air France.

Iberia já operou em Fortaleza e Recife

A Iberia já operou voos regulares e triangulares entre Madri, Fortaleza e Recife. O trecho era Madri-Fortaleza-Recife-Madri.

A ocupação foi fraca e o voo fora descontinuado após aproximadamente 8 meses de operações, média de 52% no sentido Nordeste-Madri. Em 2013, outro fracasso: a Alitalia não sustentou voos em Fortaleza.

O certo é que há demanda, e hoje, por exemplo, espanhóis e italianos não conseguem acessar diretamente Fortaleza e Recife.

As ocupações não foram boas e a Iberia descontinuou os voos ainda em 2011. Bastante estranho pensar hoje que Fortaleza e Recife não sustentaram o voo, ainda que apenas 3 vezes por semana. Hoje TAP, Air France e Air Europa, por exemplo, abarrotam seus aviões em todo o Nordeste.

O movimento da Iberia é um natural posicionamento frente a essas fortíssimas ocupações vistas na região, tanto em passageiros, tanto em carga.

Com o A321 XLR, a Iberia pode ainda terminar de encorajar a Latam a entrar também no Nordeste-Europa. Nenhuma companhia voa e seria muito natural também pensar no Fortaleza-Lisboa com Latam, dado que a capital cearense seria prioridade para a aérea.

