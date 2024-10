Fraport lança programa de estímulo para voos internacionais em Fortaleza; Air France é beneficiada

A Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Internacional de Fortaleza, lançou neste mês de outubro o Programa de Incentivo de Voos Internacionais Regulares para a Europa – Inverno 2024.

O plano é semelhante ao que foi lançado no ano passado pela empresa para estímulo de novos voos nacionais.

“O programa de incentivo para voos internacionais foi lançado em outubro. O foco inicial do programa em voos para a Europa surge como uma resposta estratégica a uma oportunidade identificada no mercado. Essa demanda foi, em grande parte, resultado da proatividade da Fraport Brasil em se alinhar com as necessidades do setor aéreo”, disse a Fraport à coluna.

O benefício para companhias aéreas que aumentarem voos internacionais do aeroporto de Fortaleza para a Europa terão desconto (no caso isenção) de 100% sobre as tarifas de pouso das frequências adicionais, durante 2 (dois) anos.

As empresas elegíveis ao plano já deveriam ter operações regulares para Europa de/para o Aeroporto de Fortaleza na temporada IATA Summer 24, que vai do fim de março ao fim de outubro.

As rotas elegíveis são as internacionais de/para o Aeroporto de Fortaleza com destino/origem Europa. Hoje apenas Air France e TAP seriam elegíveis.

Legenda: TAP opera 9 frequências semanais em Fortaleza Foto: Renato Bezerra

Condição adicional é que a aeronave utilizada seja de corredor duplo, código E, ou seja, aeronaves que possuem envergadura entre 52 e 65 metros.

Pela categoria E, em relação a aeronaves que operaram ou operam no aeroporto, seriam apenas os Airbus 330-200 ou Airbus 330-900 (TAP), Airbus 350-900 ou Boeing 777-200, utilizados pela Air France.

Segundo o regulamento, os voos elegíveis são frequências adicionais, mesmo que sazonais, iniciadas até outubro/24. A quantidade mínima de frequências adicionais são duas semanais, justamente o incremento que teve a Air France a partir do último dia 17.

A TAP não aparece elegível ao incremento de voos, porque realizou incremento de operações há aproximadamente 12 meses e a ampliação fora feita com aeronave 4C (Anac), Airbus 321 Longe Range (longo alcance): envergadura entre 24m e 36m.

Assim, terá a Air France mais uma condição especial para operar voos em Fortaleza. Já contamos algumas delas e envolvem:

Voos mais próximos da Europa

Porões cheios de carga

Tripulação simples nos voos (menos custos com tripulação)

Subvenção de até R$ 20 milhões por ano do estado do Ceará

Isenção de decolagem para as duas novas operações que se iniciaram no dia 17/10.

Air France amplia frequências

Primeiramente, penso que o plano de incentivos veio tarde, foi firmado apenas em outubro. Este foi comentado desde dezembro de 2023.

A Fraport reporta ano muito positivo em termos de crescimento internacional (em passageiros, nem tanto em movimentações), o incentivo chegando cedo, poderíamos termos tido resultados ainda melhores.

Fosse o caso, quem sabe estivéssemos celebrando a chegada de uma nova companhia aérea. 2024 se perdeu para tal.

Não nos esqueçamos que a Fraport nos informou que esse ano ainda haveria início de novo voo para a Europa, algo que não deve acontecer. O voo para Santiago do Chile da Latam é apenas compromisso tributário com o estado, não se pode falar em conquista objetiva.

Por outro lado, o Plano de incentivos é interessante porque é um reforço para que a Air France mantenha 05 frequências semanais por todo o ano de 2025 e cresça ainda mais.

“Com esse plano de incentivo, teremos o incremento de 2 frequências da Air France, consolidando Fortaleza como destino estratégico para conexão com a Europa, sendo previsto que, em dezembro de 2024, essa rota terá seu recorde de passageiros, considerando todo o Nordeste na história. Embora não possamos garantir a manutenção de frequências adicionais ao longo de 2025, estamos comprometidos em criar um ambiente favorável que incentive a continuidade e o crescimento dessas operações”, comentou a Fraport.

Não posso deixar de falar que esse incentivo parece ter sido talhado para a Air France, também porque o mês de implementação das frequências adicionais era outubro, exatamente como a companhia fez.

Portanto, não consigo pensar em como a Air France pode ficar “mal-acostumada” com inúmeros benefícios, mesmo crescendo apenas dois voos semanais.

Segundo a Anac, os voos são lotados de carga e passageiros desde 2018 e ainda contam com subvenção do Ceará.

A não ser que esse incentivo traga mais frutos ainda para o próximo ano como o retorno da KLM, a Fraport, penso, deveria ter buscado incentivo para trazer novas companhias ao estado.

Ainda, o programa foi pensando requisitando aeronaves 4E apenas, que trazem mais passageiros que os de fuselagem estreita da TAP (4C). Por que não foi criada uma faixa menor de desconto para que a TAP, a primeira companhia a ter mais de uma saída diária em Fortaleza possa manter suas nove frequências em 2025?

Ainda que possa se dizer que o objetivo era forçar a TAP a realizar todos os voos com widebody, fuselagem larga, que significa mais passageiros, a portuguesa ficará de fora do benefício.

Dizemos isso, e a Fraport deve saber, porque a TAP voltará a ter apenas 7 saídas semanais em novembro próximo: hoje são 9. As nove saídas semanais voltarão em dezembro e janeiro apenas. De fevereiro de 2025 em diante, apenas 1 saída por dia, indicando a perda de duas frequências semanais.

Assim, a concessionária precisa buscar formas de encorajar a TAP a reaver essas duas frequências, também porque a empresa teve, nos últimos meses, resultados dos melhores que já vi.

O decréscimo na carga em 2024, tem a ver com a baixa capacidade de carga que o A321 LR consegue transportar.

Como bem comentou a Fraport: “Para as companhias que eventualmente não se encaixem na elegibilidade do programa de incentivo atual, mantemos um canal aberto para futuras colaborações, para beneficiar outras companhias.”

Legenda: Aeronave 777-200 da Air France elegível para o programa da Fraport Foto: Renato Bezerra

Resultados de 2024

Segundo a Fraport, a TAP bateu recordes em Fortaleza, estando 29% acima dos resultados de 2019, configurando como o maior aumento do Nordeste.

A companhia também reforçou que os números mostram que o crescimento do aeroporto é superior a 50% no fluxo de passageiros internacionais em relação ao ano passado, consolidando Fortaleza como porta de entrada de turistas internacionais do Nordeste.

“Isso demonstra a eficácia de nossas estratégias e o compromisso em consolidar o Fortaleza Airport como um hub essencial no cenário aéreo”, complementa a empresa.

