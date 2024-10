Com novos voos, vinda de turistas estrangeiros e brasileiros expatriados cresce 32% em Fortaleza

O número de chegadas estrangeiras ou de brasileiros expatriados por via aérea ao Ceará nos 7 primeiros meses de 2024 cresceu 32% entre igual período de 2023. Brasileiros expatriados são brasileiros que vivem em um país diferente do Brasil por um período, por motivos profissionais ou pessoais.

Ainda que haja muitos brasileiros expatriados, importante ressaltar que a visita deles é bastante positiva, pois representa mais renda circulando no Estado. Os dados são da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo.

O incremento é reflexo direto do aumento de voos internacionais chegando em Fortaleza a partir do fim de 2023. Entre o aumento de frequências, podemos destacar as da TAP, as da Gol e o aumento de assentos que a Air France trouxe com a chegada do Airbus 350-900.

No período, o total de passageiros internacionais chegando em voos diretos em Fortaleza foi de 109.905 nos primeiros 7 meses de 2024, contra 75.103 em igual período de 2023, incremento de 46% em passageiros.

Em termos de nacionalidades, considerando correlação direta entre o número de turistas estrangeiros (não-brasileiros) e o total de estrangeiros adicionado de brasileiros expatriados, os países que mais emitiram turistas ao Ceará por via aérea em 2024 e 2023 (janeiro a julho) foram:

País Emissor (jan-jul 2024) Passageiros Emitidos País Emissor (jan-jul 2023) Passageiros Emitidos Crescimento Portugal 8787 Portugal 6633 32% Estados Unidos 6523 Estados Unidos 3395 92% França 5402 França 4569 18% Itália 5010 Itália 4624 8% Argentina 4019 Argentina 1663 142% Alemanha 2041 Alemanha 1749 17% Holanda 1728 Holanda 1333 30% Espanha 1597 Espanha 1501 6% Suíça 1374 Suíça 1392 -1% Noruega 844 Noruega 745 13%

Em relação a 2023, todos os países com destinos ao Ceará emitiram mais turistas. Destaque para os EUA, que, com a Gol, triplicaram a quantidade de frequências semanais à Flórida (de 1 semanal Miami, para 2 semanais Miami e retorno de uma frequência semanal para Orlando). A exceção foi um pequeno decréscimo de visitas de suíços.

Outro ganho que a Gol trouxe ao Estado, foi a duplicação de frequências semanais para Buenos Aires, com reflexo direto de acréscimo de 142% de argentinos circulando.

Para janeiro, outra excelente notícia será o início da 3ª frequência semanal para Buenos Aires que trouxemos com exclusividade.

Os franceses e portugueses também tiveram incrementos interessantes de turistas com Tap e Air France (18% e 32%, respectivamente).

Incremento de americanos

Já escrevemos em 2023, que o número de americanos circulando no Ceará, vindos nos voos diretos de Gol e Latam eram poucos. Em novembro de 2023, com novos números, conseguimos ver uma tendência de aumento na vinda de americanos.

Um ano depois, sabemos que há a presença de brasileiros expatriados nesses números, porém, a quantidade que era de 18% em 2022, passou para 24% em 2024, recebendo 6.523 moradores dos EUA.

Os EUA passaram a ser o 2º país em emissão de moradores ao Ceará, avanço importante pelo provável forte poder de compra do visitante.

Mais voos internacionais

Neste mês de outubro e em novembro próximo, a perspectiva de mais turistas internacionais. A Air France aumentará suas frequências de 3 para 5 semanais.

De volta, o excelente patamar pré-pandemia e a Latam lançará um voo estratégico que pode jogar sementes no mercado chileno para atração ao Ceará.

Em 2024, os chilenos estão na longínqua 22ª posição de emissão ao Estado com apenas 75 pessoas nos 7 meses do ano. Para se ter ideia o que voos diretos ao Chile causaram à Bahia, lá o país é o 5º maior emissor com 3024 pessoas chegando ao maior estado nordestino.

Importantíssima a divulgação do Ceará no Chile para crescer nesse país que é o 3º maior emissor de turistas ao Brasil, atrás de argentinos e norte-americanos.

Lista de nacionalidades que chegaram ao Ceará por via aérea de janeiro a julho de 2024 (Embratur):

Ranking de País Emissor (2024) Passageiros Emitidos Portugal 8787 Estados Unidos 6523 França 5402 Itália 5010 Argentina 4019 Alemanha 2041 Holanda 1728 Espanha 1597 Suíça 1374 Noruega 844 Reino Unido 682 Bélgica 472 Suécia 279 Polônia 265 Dinamarca 248 Canadá 241 Áustria 184 Irlanda 136 Finlândia 116 Outros países 97 República Tcheca 87 Chile 75 Eslovênia 73 Cabo Verde 67 China 61 Hungria 49 Colômbia 45 Romênia 45 Lituânia 43 Rússia 40 Ucrânia 40 Israel 39 Paraguai 36 Grécia 34 Japão 32 Uruguai 32 Turquia 31 República da Coreia 28 Luxemburgo 26 Peru 26 Indonésia 25 África do Sul 24 Marrocos 24 México 21 Índia 17 Sérvia 14 Bolívia 13 Croácia 13 Austrália 12 Letônia 12 Eslováquia 11 Bulgária 10 Honduras 10 Tunísia 10 Equador 9 Estônia 9 Arábia Saudita 7 Cingapura 7 El Salvador 7 Cuba 6 República Dominicana 6 Filipinas 5 Costa Rica 4 Nigéria 4 Angola 3 Irã 3 Líbano 3 Moçambique 3 Nicarágua 3 Paquistão 3 Tailândia 3 Venezuela 3 China, Hong Kong 2 Egito 2 Malásia 2 Nova Zelândia 2 Panamá 2 Porto Rico 2 Bangladesh 1 Haiti 1 Países não especificados 1 Quênia 1 Síria 1 Taiwan 1 Trinidad e Tobago 1

