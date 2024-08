Fortaleza ganha terceira frequência semanal para Buenos Aires a partir de 2025

A Gol Linhas Aéreas confirmou à coluna que vai aumentar para três frequências semanais o voo entre Fortaleza e Buenos Aires, na Argentina.

A companhia terá uma frequência adicional às sextas-feiras a partir de janeiro de 2025, alta estação de férias no Ceará.

O voo parte de Fortaleza a 01h30 da manhã, chegando em Buenos Aires às 07h15. O retorno do voo será às terças-feiras, partindo às 17h, chegando em Fortaleza às 22h45.

Essa nova frequências em dias da semana permite mais flexibilidade para o cearense que se destina a Buenos Aires, pois permite que se vá e volte de maneira direta facilitada.

Hoje, os voos de Fortaleza para Buenos Aires são aos sábados, fazendo com que o passageiro que deseje ir e voltar em voo direto precise passar uma semana na capital argentina.

Agora, a frequência nova permite uma ida ao sábado e retorno na terça. Ou ida na quinta e retorno no domingo.

O incremento da terceira frequência é compreensível dada a taxa de ocupação maior que 82% nas duas saídas semanais aos sábados. O trecho Buenos Aires-Fortaleza tem ocupação média de 77%.

O preço de ida e volta nessa nova frequência que tem numeração de voo extra é vendida por aproximadamente R$ 2.657.

“A Gol confirma o aumento de oferta de voos na rota Fortaleza (FOR)-Buenos Aires (EZE) para a alta temporada de verão 2024/2025. Aumentaremos de 2 para 3 frequências semanais, segundo a malha que segue. Os voos já estão à venda nos canais da Gol”:

G3 9450 / FOR 01h30 – 07h15 EZE – sexta-feira – voo extra

G3 7640 / FOR 13h40 – 19h25 EZE – sábado

G3 7642 / FOR 17h45 – 23h30 – sábado

G3 7643 / EZE 04h40 – 10h25 FOR – domingo

G3 9451 / EZE 17h00 – 22h45 FOR – terça-feira – voo extra

G3 7641 / EZE 20h30 – 02h15 FOR – sábado

Incremento internacional

A Gol vem aumentando sistematicamente a oferta de assentos internacionais em Fortaleza desde janeiro do presente ano.

As duas ligações com Buenos Aires foram sucedidas do incremento da 2ª operação a Miami e, ainda, o retorno das ligações de Fortaleza com Orlando, conforme pudemos contar.

Para a alta estação de janeiro de 2025, serão mais de 10 mil assentos internacionais com a Gol, chegando e saindo de Fortaleza. Serão 27 partidas internacionais, 13 para Buenos Aires, 9 para Miami e 5 para Orlando.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

