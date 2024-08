Com voo para Santiago do Chile, Fortaleza terá novo destino internacional pela 1ª vez desde 2019

Fortaleza terá um novo destino internacional pela primeira vez desde 2019. A Latam Brasil vai iniciar as operações entre a Capital cearense e Santiago do Chile a partir de novembro deste ano. Os voos serão operados aos sábados.

Santiago é um grande hub da Latam na América Latina. Por isso é uma grande porta de entrada para atingir toda a América do Sul, fazendo com que o Ceará dependa menos do Aeroporto de Guarulhos. Do Chile, os cearenses podem chegar à Oceania, principalmente, Austrália, com voos da Latam.

Fortaleza é uma cidade muito importante e estratégica para a Latam. Hoje, somos responsáveis por 45% das decolagens na localidade. Com essa nova rota, seremos a primeira companhia aérea a operar Fortaleza-Santiago, voo que vai movimentar aproximadamente 14,5 mil passageiros por ano e aproximar o Ceará não somente do Chile, mas também da Austrália e da Nova Zelândia, por meio de rápidas conexões em Santiago. Esse é mais um exemplo do nosso compromisso com o Brasil e com a integração regional da América do Sul”, comenta. Aline Mafra Diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil

Com a Latam, a ligação é inédita e dá mais uma excelente saída para o viajante nordestino a um interessante país, o Chile. Fortaleza já teve ligação à Santiago com companhias europeias na década de 2000. O voo vinha de Madri e fazia escala em Fortaleza até Santiago.

É muito bom Fortaleza ter mais este voo, porque por hora, apenas Salvador tem ligação com o Chile no Nordeste, o que faz com que a penetração dos chilenos no Ceará seja realmente baixa, conforme já informamos.

O voo Fortaleza-Santiago será operado sempre aos sábados e os voos de retorno Santiago-Fortaleza aos domingos, com duração média de 6h30. Decolará às 14h45 (hora local) de Fortaleza e às 6h50 (hora local) de Santiago.

Na comparação com uma viagem com conexão no aeroporto de Guarulhos (São Paulo), a nova rota diminuirá em três horas o tempo médio de deslocamento entre a capital cearense e o Chile.

O horário de partida de Fortaleza (14h45) permitirá plena alimentação com o banco de conexão doméstico da Latam na cidade, tornando muito provável o grande sucesso do voo. Assim, várias capitais Nordestinas e destinos regionais como Campina Grande terão acesso ao voo.

Teste para o futuro de Fortaleza

Ademais, pela primeira vez, até o ponto em que tenho registro, a Latam fará rota internacional a partir de Fortaleza com aeronave de fuselagem estreita, no caso Airbus 320, o que fará com o que voo possa ser de menores custos associados e mais facilmente preenchido, dada aeronave menor.

Essa faculdade de realizar voos internacionais com aeronaves de corredor único foi trazida pelo decreto 35547/2023 e conversa com uma realidade que baterá a porta nos próximos anos que será a chegada do Airbus 321 XLR, que acabou de ser certificado na Europa.

A Latam tem pedidos para esse avião que poderá emancipar ainda mais Fortaleza com voos internacionais com menores custos e com avião para até 200 pessoas. É algo histórico e que Fortaleza passa na vanguarda por permitir igualmente voos tanto para a América do Norte e mais praças da Europa. O XLR permitirá tudo isso podendo dar ao Nordeste (já passou da hora) o papel de 2º portão internacional do país.

A ligação com Santiago pode inclusive ser um teste para que no futuro a Latam possa fazer um voo triangular entre a cidade Fortaleza e Europa, dado que os voos Santiago-Europa passam todos em cima de Fortaleza.

Esse voo pode ser um cristalizador de muitas coisas que já se espera com a chegada do A321 XLR, por exemplo. Basta ver que o voo Fortaleza Miami da Latam parte justamente de Guarulhos.

Teríamos então dois corredores muito fortes: Guarulhos-Fortaleza-América do Norte e em alguns anos, Santiago-Fortaleza-Europa.

Estaria tudo avançando como esperamos que seja possível acontecer. Latam estará com um novo excelente laboratório antes da chegada do A321 XLR.

Sucesso à Latam, ao Ceará e ao Nordeste com a nova frequência.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

