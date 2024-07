Voepass e Latam recuam e manterão voos de Mossoró e Campina Grande para Fortaleza até o fim do ano

A Latam e a Voepass recuaram e vão manter os voos de Campina Grande e Mossoró para Fortaleza até o fim deste ano. A previsão inicial era encerrar as operações em outubro.

Neste mês de julho, a coluna teve informação de que as companhias, que são parceiras, descontinuariam a base de Mossoró no fim de outubro. Haveria ainda o fim dos voos entre Campina Grande e Fortaleza no mesmo período.

A redução de bases e voos pegou os colaboradores da empresa de surpresa, dado que os voos de Mossoró e Campina Grande operam com boas ocupações desde janeiro de 2024.

Agora a assessoria da Voepass informa que “que haverá novas ofertas de voos temporários entre Campina Grande e Mossoró, a partir de 01 de outubro”.

Assim, os voos acima estarão disponíveis até, pelo menos, o fim de dezembro, significando mais dois meses de operação:

27/10 a 29/12

Campina Grande/Fortaleza – quarta, sexta e domingo – (11h – 12h25)

27/10 a 30/12

Fortaleza/ Campina Grande – segunda, quarta, sexta e domingo – (14h45 – 15h45)

27/10 a 30/12

Mossoró/ Natal - segunda, quarta, sexta e domingo – (16h45 – 17h45)

27/10 a 30/12

Natal/Mossoró - segunda, quarta, sexta e domingo – (19h – 20h)

28/10 a 31/12

Mossoró/ Fortaleza – segunda, terça, quinta e sábado – (11h – 11h50)

29/10 a 31/12

Fortaleza/ Mossoró– terça, quinta e sábado – (15h – 16h30)

Importante ressaltar que há mudanças de dias das operações em relação aos voos hoje vendidos.

Todos os voos acima permitem conexões com a Latam em Fortaleza.

Retomada na Bahia

Ainda, a Voepass vai reconsiderar retomar voos entre Salvador e destinos no interior da Bahia como Vitória da Conquista e Barreiras, segundo fontes ouvidas pela coluna.

A nós a Voepass informou: “Quanto a retomada de voos entre Salvador e novos destinos do interior da Bahia, a companhia reitera que está analisando novas possibilidades, porém sem nenhuma definição até o momento.”

No início de julho, a Latam, parceira Voepass, anunciou uma série de incrementos em Fortaleza e no Ceará para a próxima alta estação (dezembro 2024/janeiro de 2025).

