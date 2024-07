Voepass encerrará voos em Aracati e Mossoró e reduzirá frequências em 4 cidades do Nordeste

A Voepass, parceira da Latam Brasil, encerrará a operação nas cidades de Aracati (CE) e Mossoró (RN).

Além disso, a companhia vai reduzir voos em Salvador (BA), Fortaleza (CE), Campina Grande (PB) e Recife (PE).

Em nota à coluna, a empresa aérea informou que “está promovendo algumas reestruturações em sua malha aérea e em breve anunciará as novidades”.

Redução de voos no Nordeste

A base de Aracati foi inaugurada em maio de 2023. Já os voos em Mossoró começaram em janeiro deste ano.

Salvador, que já foi uma das maiores bases da Voepass no Brasil, vem perdendo, progressivamente, movimentação com a empresa regional desde quando informamos a desmobilização de várias bases no interior da Bahia.

Agora, Salvador deverá perder a ligação direta com Recife também com Latam/Voepass.

Ainda, a base Campina Grande não será fechada, mas os voos para Fortaleza também serão descontinuados.

As vendas no site Latam, empresa que comercializa os voos, não estão mais disponíveis para a Fortaleza-Aracati-Fortaleza e Recife-Salvador-Recife após 26 de outubro.

Já para os trechos Recife-Natal-Mossoró-Fortaleza-Mossoró-Natal e Campina Grande-Fortaleza-Campina Grande, não há mais vendas a partir de janeiro de 2025. Lembro que coincide com esse fim de operação regional, o incremento doméstico da Latam para a alta estação em Fortaleza com aeronaves próprias.

A base Campina Grande deverá permanecer apenas com voos a Recife quatro vezes por semana com aeronave pernoitando em Campina Grande. No interior do Nordeste setentrional, portanto, as únicas bases da Voepass, segundo fontes do setor aéreo, serão Juazeiro do Norte e Campina Grande.

Outra mudança que deve ocorrer é que os voos entre Recife e Noronha, realizados pela Voepass, devem ser assumidos pela Latam com aeronaves Voepass, como ocorre hoje entre Fortaleza-Aracati, Recife-Campina Grande.

Ou seja, a Latam aluga os aviões da Voepass e passa a ser responsável pelos voos, acordo de codeshare firmado. A informação já havia sido ventilada na imprensa nacional e confirmada pela Voepass.

Os voos entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, Natal-Fernando de Noronha e Fortaleza-Fernando de Noronha seguem sem alterações, geridos pela Voepass e também vendidos no site Latam.

Análise de resultados

A suspensão dos voos entre Fortaleza e Aracati é, infelizmente, compreensível. Os resultados foram ruins e é estranho que o voo tenha se mantido por mais de um ano: horário ruim e voos no sábado.

Já a suspensão entre os voos de Campina Grande e Mossoró para Fortaleza, não. A demanda mostrou-se bastante interessante, ainda que saibamos que o ticket médio dos trechos era baixo, o que pode denotar baixa rentabilidade para a rota.

Trecho/ocupação

Fortaleza-Aracati: 16%

Fortaleza-Campina Grande: 79%

Fortaleza-Mossoró: 70%

Aracati-Fortaleza: 10%

Campina Grande-Fortaleza: 74%

Mossoró-Fortaleza: 73%

A suspensão ainda chama mais atenção porque os voos entre Campina e Mossoró para Fortaleza foram antecipados para chegarem mais cedo na capital cearense, de forma a permitir melhores conexões com os voos da Latam.

Infelizmente, diferentemente do que pensamos, os mercados de Campina Grande e Mossoró (principalmente) terão reveses importantes em oferta de assentos.

Aracati ficará totalmente sem voos comerciais, voltando mais de 6 anos no tempo.

Infelizmente, como dizem usuários e pessoas do setor aéreo, os voos com Voepass são extremamente instáveis. Pessoas próximas à companhia dizem terem sido pegas de surpresa.

Com a retirada das operações, a aeronave que realiza os trechos deverá ser levada para o sul/sudeste do Brasil. Fala-se na abertura de bases como Chapecó (SC) e Cascavel (PR).

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil