Veja como é voar entre Fortaleza e Aracati pela Voepass; passagens a partir de R$ 99

A coluna participou do voo inaugural entre Fortaleza e Aracati, nesse domingo (13) com a companhia Voepass. A operação foi anunciada no fim de abril pelo Governo do Ceará e pela Latam, companhia aérea parceira da Voepass.

A operação é de responsabilidade da Latam com a aeronave alugada junto à Voepass. A compra do bilhete foi realizada no site da Latam e o check-in para marcação de assentos é no ambiente da Voepass.

Os voos partem de Fortaleza todos os sábados às 17h45 com destino a Aracati, pousando às 18h15, aproximadamente. Na volta, o ATR decola de Aracati (Dragão do Mar) às 18h45, pousando em Fortaleza às 19h15.

Passageiros de dezenas de destinos poderão ter acesso a Aracati com conexões em Fortaleza.

Preços

No momento do check-in, realizado no dia 12 de maio, o bilhete entre Fortaleza e Aracati custava R$ 123,61, preço excelente, o que poderia sugerir que havia assentos vazios. Os voos para junho ainda estão com esse mesmo nível de preço.

O voo da volta também visto no dia 12 estava melhor ainda e custava R$ 99,47.

Embarque

Cheguei ao aeroporto às 16h30 e me dirigi à área de check-in do aeroporto, onde os últimos passageiros do voo estavam sendo atendidos pela Voepass. Os balcões da companhia ficam logo ao lado da escada rolante, ladeados aos balcões da Latam.

Pedimos informações sobre os horários dos recém-anunciados voos para Noronha, mas os funcionários da companhia não souberam informar. Buscamos saber também se os voos serão de fato diretos para Noronha, ou se haverá escala em Natal.

Legenda: Check-in da Voepass no Aeroporto de Fortaleza Foto: Igor Pires

Sem mais perguntas a realizar, seguimos para a sala de embarque. Lá encontramos o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, e os passageiros do voo. Muitos estavam com camisas temáticas alusivas ao voo inaugural. Próximos ao portão de embarque de número 12, os passageiros se reuniram para uma foto.

Entre um dos passageiros, conversei com o Israel França, que escolheu tomar o voo para Aracati a fim de passar o Dia das Mães em casa. “Escolhi esse voo principalmente pelo conforto e pela agilidade. O ônibus entre Fortaleza e Aracati não tem muita qualidade.”

De fato, o voo duraria por volta de 30 minutos. Somando-se o tempo de antecedência para chegada ao aeroporto, um passageiro sem bagagem poderia chegar em Aracati em aproximados 1 hora e 15 minutos, mais rápido que as 2 horas e 15 minutos de ônibus.

Conexões em Fortaleza

O preço também para que viajantes de outros estados acessem Aracati/Canoa Quebrada também está muito convidativo. O passageiro de Manaus que desejar visitar Canoa, numa viagem dia 10 de junho pagará apenas R$ 470 (preços dinâmicos), percurso total de 8 horas e 15 minutos. A conexão é em Fortaleza.

Da mesma forma, o capixaba se dirigindo a Aracati pagará um bom preço de R$ 638,58. (10/06).

Já o retorno entre Aracati com destino a São Paulo sai no mesmo dia (10/06) por R$ 619,40, com conexão em Fortaleza.

Legenda: Interior da aeronave ATR da Voepass Foto: Igor Pires

Como é voar para Aracati

Nossa partida estava prevista para 17h45 e cerca de 20 minutos antes, iniciou-se o embarque. O ATR 72-600 é aeronave regional e por isso baixa para ser recebida nos gates móveis. Neste caso, o embarque foi realizado caminhando pelo pátio, com acesso pelo gate e descendo escada ou elevador.

Por isso, o embarque foi muito ágil, já que não precisávamos tomar ônibus até a aeronave, que era nova, tinha nos para-brisas contornos pretos, como “a máscara do zorro”, marca de aviões novos ligados à Airbus como os A320neo da Azul.

Logo, percebi que era um ATR 72-600 ‘novinho em folha’, recém-recebido, com cheiro de novo. Eram 35 passageiros a bordo, mais 2 comissárias e 2 pilotos, além de funcionários ligados à manutenção da aeronave.

O voo da ida durou apenas 24 minutos, tão rápido que não houve serviço de bordo.

No pouso, houve palmas e gritos de “viva”. Estava inaugurado. Em solo, viaturas dos bombeiros nos aguardavam para o famoso batismo da aeronave.

Quando desembarcamos já em Aracati, cada passageiro recebeu um chocolate de cortesia da Voepass.

Em solo, havia imprensa cobrindo o pouso da aeronave, bem como população local. Perguntei para o Prefeito Bismarck o que significava aquele momento. Muito animado, Bismarck Maia respondera que era mais um passo dado, uma forma de potencializar o turismo no município.

“Vamos fazer muita divulgação desse voo para que seja muito útil a todos nós”, complementou.

Retorno

Após cerca de 30 minutos em solo, estávamos prontos para regressar a Fortaleza. Surpresa: eu era o único passageiro no retorno e recebi bastante a atenção das simpáticas comissárias. Acho que me sentei em 10 assentos diferentes para ver diferentes ângulos da viagem.

Até que recebi meu serviço de bordo: amendoim, chocolates, refrigerante e água. O funcionário da manutenção a bordo, brincava bem-humorado dizendo que havia fretado a aeronave no retorno.

Que milhares de passageiros descubram as facilidades desse voo. Confortável, ultra ágil e em aeronave nova.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil