Fortaleza terá voo direto para Fernando de Noronha a partir de julho

A partir de julho, a VOEPASS Linhas Aéreas vai oferecer voos diretos de Fortaleza a Fernando de Noronha (PE). O anúncio foi feito nessa quinta-feira (11) no Fórum de Turismo de Noronha 2023.

Serão aeronaves do modelo ATR72, com capacidade para 70 passageiros. Outras capitais nordestinas como Natal (RN) e Recife (PE) também vão ser conectadas com a ilha.

"Os novos voos irão conectar mais duas capitais do Nordeste, que têm grande ligação com Fernando de Noronha, possibilitando também conexão com a malha nacional e internacional desses grandes aeroportos", pontuou o comandante Felício, presidente da companhia.

Segundo o CEO da VOEPASS, Eduardo Busch, "o objetivo é gerar mais comodidade e conectividade. Acreditamos que os novos voos serão um sucesso".

As passagens serão compradas nos canais de venda direta da companhia e em agências de viagens. As datas e horários dos voos ainda serão anunciadas em breve, conforme a VOEPASS.