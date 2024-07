Após sucessivas reduções, Latam anuncia novos voos em Fortaleza para a alta estação

Após sucessivos decréscimos da Latam em Fortaleza, a companhia deverá voltar a crescer de forma mais relevante na cidade na próxima alta estação, que vai de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025.

A aérea nos informou nesta quarta-feira (3) que retornará com os destinos Confins e Vitória a partir de Fortaleza, no período acima, com voos diários para cada destino. Em 2023, a coluna noticiou que a companhia suspenderia os voos para ambas as capitais do Sudeste.

O movimento é interessante, e está ligado ao fato de a Latam precisar incrementar operações na Capital para atender a Decreto de Redução de ICMS. A companhia, que escolheu reduzir voos em Fortaleza (de 25 decolagens para 23) no 1º semestre de 2023, poderia estar apenas adicionando dois novos destinos para continuar atendendo a dispositivo legal (voltando para 25 decolagens por dia, 50 voos por dia).

O passo da Latam é importante, devolve destinos ao Ceará e ganhamos mais conectividade, também, porque o incremento se dará em Juazeiro do Norte e em Jericoacoara. Jeri perdeu muitos voos em 2024, comparativamente com 2023.

Ademais, a companhia informa que incrementará 56 voos semanais para Belém, Manaus, Recife, Salvador, Juazeiro do Norte, Jericoacoara e São Paulo/Congonhas, o que acaba totalizando 4 decolagens a mais por dia. Assim, será de celebrar mais se a companhia romper com folga o patamar de 25 decolagens domésticas por dia com aeronaves Airbus, algo que não acontece desde 2012.

Já vimos vezes, porém, em que o incremento de voos é acompanhado da redução de frequências em outros trechos, num jogo de soma zero. Torcemos que não seja esse o caso. Lembramos inclusive que, se crescer mais que 25 decolagens por dia, pode se valer de incentivo da Fraport.

A Latam precisa, por fim, priorizar (mais) o Ceará, precisa dar passos adiante e esse incremento, ainda que localizado, é algo que queremos ver e ver mais. A companhia é a única a operar em Fortaleza que não trouxe novos destinos na alta estação por anos seguidos. Então, esse passo (por simples que seja), precisa ser celebrado.

Vemos um pouco daquele ímpeto de 2021 de volta agora.

