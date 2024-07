Latam aumenta número de voos em Juazeiro do Norte e terá 43% mais frequências para São Paulo

A Latam incrementará frequências em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A cidade, que possui uma frequência diária da mesma companhia para Guarulhos desde 2021, terá 43 decolagens mensais, praticamente uma frequência e meia por dia, a partir de agosto próximo.

O incremento da Latam no município é inédito.

Veja também Igor Pires Conheça 7 fatos sobre o retorno do voo Fortaleza-Orlando da Gol Igor Pires Aeroporto de Juazeiro do Norte é 3º, e o de Sobral o último entre os do interior do Nordeste

Os voos adicionais já estão à venda até o fim de outubro. Juazeiro terá saídas para São Paulo no início do dia e no final da tarde, permitindo uma melhor conectividade com o maior hub do País.

O voo adicional é o que chega de Guarulhos às 17h10 e novamente parte às 17h50.

Segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a quantidade se mantém até, pelo menos, dezembro de 2024. O incremento da Latam em Juazeiro é importante e traz a praça para nível de operação Latam mais próximo que cidades do interior do Nordeste como Petrolina-PE e Vitória da Conquista-BA: todas possuirão até duas partidas por dia para o aeroporto de Guarulhos.

Ademais, com o incremento, Juazeiro do Norte poderá continuar como 3ª maior praça do interior nordestino novamente, reduzindo a distância para o 2º colocado, Ilheus-BA. Já contamos como Juazeiro esteve no pódio entre 32 aeroportos da região.

Assentos Totais Junho a dezembro de 2024 Vitória da Conquista 164.208 Petrolina 221.512 Juazeiro do Norte 223.882

Perguntamos à Latam o que significa esse aumento de operações em Juazeiro, se seria claro resultado de aumento de demanda. À coluna, a aérea respondeu que: "sempre avalia as oportunidades e qualquer nova operação será comunicada pela companhia".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil