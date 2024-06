Conheça 7 fatos sobre o retorno do voo Fortaleza-Orlando da Gol

Esta coluna esteve no voo re-inaugural entre Fortaleza e Orlando (capital do Sol para a capital mundial da diversão) a convite da companhia aérea Gol e da parceira Smiles Viagem.

Conheça 7 fatos sobre o retorno do voo, que não operava desde o início de 2020:

1. O voo operou com máxima ocupação de assentos: 176 passageiros de 176 assentos disponíveis, dado que as 5 primeiras fileiras possuem assentos bloqueados. Na verdade, portanto, a aeronave opera com 186 assentos, sendo que no voo internacional, apenas 176 são vendidos.

O voo inaugural em sentido contrário, também no dia 27, Orlando-Fortaleza, operou com aproximadamente 160 passageiros.

2. Dos 176 passageiros do trecho de ida, 102 vieram de outros aeroportos brasileiros realizar conexões em Fortaleza. Foram passageiros vindos de Brasília, Congonhas, Guarulhos, Salvador e Rio de Janeiro. A Gol informa que o horário do voo para Orlando permite que haja essa alimentação doméstica em Fortaleza, privilegiando o fato que a cidade na Flórida é grande centro receptor de brasileiros.

Segundo a companhia, é compreensível que o voo Fortaleza-Orlando tenha alto número de passageiros de fora de Fortaleza mesmo, dado esse perfil turístico da cidade americana. Já no trecho Fortaleza-Miami, por haver muita capilaridade com a parceira American Airlines, vê-se uma operação com maior presença de americanos visitando o Ceará e de passageiros oriundos de Fortaleza (menor percentual de conexões).

Já falamos sobre ações realizadas pelo Governo do Ceará e pela Gol para atrair mais americanos ao Ceará.



3. O trecho Fortaleza-Orlando, pela duração da operação, opera com tripulação composta (2 comandantes e 1 copiloto; 5 comissários — normalmente são 4 em voos mais curtos. Tudo de acordo com a Lei do Aeronauta.

Interessante que, segundo fontes, o voo Fortaleza-Miami, que é apenas poucos minutos mais curto que Fortaleza-Orlando, opera com tripulação simples: comandante e copiloto e 4 comissários.

Ainda mais interessante é ver que a Gol, embora precise operar com mais tripulação na rota, optou por retorná-la, evidenciando como é estratégia para a companhia.

Conversando com fontes da Gol na viagem, soubemos que as operações internacionais estão com resultados comerciais acima do esperado.

Inclusive, expansão internacional é novo pilar da Gol, estimulado pelo Grupo Abra.

A Gol lançou vários novos destinos internacionais no Caribe a partir de Brasília e Guarulhos.

Legenda: Executivos da Gol, a secretária de estado do Turismo, Yrwana Albuquerque, e a secretária executiva do Turismo de Fortaleza no evento de lançamento do voo Foto: Divulgação/Gol

4. Mesmo com a aeronave muito carregada, decolamos “curto” em Fortaleza. Saímos do chão ainda próximo à taxiway Delta, numa corrida de decolagem que estimo próxima a 2.200 metros na pista 13 do Fortaleza Airport. Tudo bem que a operação foi noturna e ao nível do mar, o que vai ao encontro de decolagens mais rápidas, porém, para um avião com combustível para cumprir 7 horas e meia de voo (mais possíveis alternados), 184 pessoas a bordo (176 passageiros, 3 pilotos e 5 comissários) e, muita bagagem de mão, para dizer o mínimo, foi um belo desempenho.

Isso tudo mostra a excelente performance do Boeing 737-Max 8 em longo alcance. Ainda, interessante que a Gol realiza voos de até 8 horas com o Max, porém, Azul e Latam, não operam o mesmo com o Airbus 320 Neo, rival do Boeing.

Em Fortaleza para realizar voos a Miami, mais perto que Orlando, a Latam precisa usar o grande o Boeing 787-900.

Ponto para o 737-Max sobre o mais vendido A320 Neo.

O futuro da aviação deverá ser, cada vez mais, de internacionais realizados com aeronaves de fuselagem estreita.

5. O voo conta com dois serviços de bordo. Um, logo após a decolagem, opções quentes eram um quiche quatro queijos ou uma crepioca de presunto e queijo. Escolhi o segundo e estava bem gostoso e quentinho.

Com duas horas para o pouso, mais de 5 horas de voo, a segunda boa refeição: sanduiche quentinho de queijo e presunto com café e suco de laranja.

Ainda, como voo inaugural é especial, a Gol deu o mimo final: docinhos de festa. Brigadeiros e docinho de leite, bom demais.

Legenda: O voo conta com dois serviços de bordo. Um, logo após a decolagem, com opções quentes e a segunda faltando duas horas para o pouso Foto: Igor Pires

6. O fato de o voo ocorrer com aeronave de fuselagem estreita não o torna de todo menos confortável, porque o espaçamento entre as poltronas que a Gol escolheu é bom, é de até 32 polegadas, até mais que a utilizada em aeronaves widebodies, fuselagem larga, como o Airbus 330-220 e o Boeing 787-900.

Por outro lado, é verdade que o widebody dá uma dimensão de mais espaço ao passageiro, porque possui dois corredores, fazendo com que até o passeio pelo avião seja mais fácil.

Ainda, a Gol permite entretenimento de bordo direto na tela do celular ou do computador, com filmes e séries disponíveis. Pena que não há interruptor para computador, apenas entrada USB.

7. O voo matinal permite belíssimas imagens do mar caribenho, a poucas horas da chegada em Orlando

Legenda: O voo diurno sobre o mar caribenho é belíssimo Foto: Igor Pires

Voo semanal

A companhia disponibiliza um voo semanal direto saindo do Fortaleza Airport para a cidade americana na Flórida, reforçando sua oferta internacional no Ceará. Autoridades estiveram presentes para celebrar o retorno do voo direto da capital do Sol para a capital mundial da diversão.

Para celebrar o retorno dessa rota tão importante para o turismo nordestino, uma faixa foi colocada no embarque no Fortaleza Airport, que contou com a presença da secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque; Paola Braga, secretária executiva de turismo de Fortaleza; Jonas Dezidoro, secretário executivo de turismo do Ceará; Thais Reder diretora de operações da Fraport Brasil Fortaleza, além de Vinicius Batista, coordenador de mercados internacionais, Andrea Piagentin, gerente de marketing, ambos da Gol e Rodrigo Possatto, diretor da Smiles Viagens.

*O colunista viajou a convite da Smiles Viagem, Gol e Universal Parques em Orlando.

