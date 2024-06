Aeroporto de Fortaleza tem a maior movimentação internacional do Nordeste; veja números

O Aeroporto de Fortaleza teve o maior movimento de voos internacionais do Nordeste e o sétimo do País em maio, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O Pinto Martins movimentou 32.398 passageiros no período e ficou atrás justamente do destaque nacional Florianópolis que movimentou 37.334.

Salvador novamente fica na 2ª posição, seguida de Recife.

Desde março passado, a capital baiana não cruza a barreira dos 30 mil passageiros internacionais. Em maio, foram 25.183, número impactado novamente pela redução de movimentações da Aerolineas Argentinas, por exemplo.

Em Recife, a redução de assentos para os EUA foi grande revés para a capital pernambucana. Já falamos em como a Azul, por problema de disponibilidade de frota de longo curso, descontinuou os voos entre os EUA e Recife entre março e maio. Resultado: importante redução de assentos.

No ano de 2024, Salvador ainda está na dianteira no Nordeste no acumulado de 2024, porém, a diferença para Fortaleza reduziu bastante após o 1º trimestre do ano.

Crescimento internacional

Se na demanda doméstica o aeroporto Pinto Martins vai mal, o mesmo não se pode dizer do crescimento internacional.

Nos 5 primeiros meses do ano, o Pinto Martins cresceu 89% em movimentação internacional: foram 158.234 em 2024, contra 83.535 em 2023.

Contam para esse crescimento, o incremento de assentos da TAP, da Air France e da Gol no internacional.

Para junho de 2024, a perspectiva é de crescimento, com o incremento de uma frequência semanal da Gol para a Miami (a 2ª) e o retorno do voo semanal para Orlando.