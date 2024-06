Por que o aeroporto de Florianópolis é exemplo para Fortaleza em atração de voos?

O ano de 2019, melhor ano para o Aeroporto Pinto Martins em Fortaleza, fechou com uma vantagem numérica de quase 90% em movimentação de passageiros sobre o Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, Santa Catarina.

Em números redondos, em 2019, o Pinto Martins superou os 7 milhões de passageiros pela 1ª vez, enquanto o Hercílio Luz fechou com aproximadamente 3,9 milhões de viajantes. Antes da pandemia, eram aeroportos que não pertenciam à mesma categoria, uma vez que Fortaleza é uma cidade bem maior que Florianópolis.

Em 2024, porém, o mundo deu muitas voltas e Floripa é exemplo nacional em termos de crescimento de passageiros. A vantagem do Pinto Martins em relação ao Hercílio Luz caiu para apenas 28%. Em abril, foram 394 mil passageiros contra 313 mil passageiros. Por esses números, já conseguimos colocar o Pinto Martins e o Hercílio na mesma prateleira.

Assim, enquanto Florianópolis cresceu aproximadamente 20% em 2024 (média de janeiro a abril) em relação à 2019, Fortaleza decresceu de forma vertiginosa, mais de 20%, considerando o quadrimestre.

É por isso que dizemos que o aeroporto cearense vai contra o fluxo nacional de crescimento.

Ranking dos 10 aeroportos brasileiros com maior movimentação internacional entre 2019 e 2024 (Anac)

Floripa é exemplo nacional

Nos quatro primeiros meses de 2024, Florianópolis é, simplesmente, o terceiro aeroporto em movimentação internacional de passageiros, atrás apenas de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ).

Em 2019, o Hercílio Luz figurava apenas na 10ª posição em movimentação internacional. No mesmo ano, quem “mandou superbem”?

Sim, o Pinto Martins. O aeroporto terminou o ano de 2019 na 5ª colocação, um marco que só nos fazia pensar em bater o número em 2020: o resto é história. E em 2024?

Ainda que não estejamos mal no internacional em termos de Nordeste, estamos 10% atrás de Salvador e a frente de Recife, Fortaleza aparece apenas na 9ª colocação.

Pois é, Fortaleza e Florianópolis trocaram de posição. O destaque de 2019 se transformou em grande frustração em 2024. Sabemos que o 2º semestre será melhor.

Floripa passou a maior destaque internacional do Brasil fora do Sudeste, algo grande. Perto do cone-sul, Floripa movimentou o triplo de turistas internacionais que Fortaleza de janeiro a abril: 365.822 passageiros contra 127.936

Floripa “dá banho” inclusive em Brasília e Campinas nesse quesito.

Lá também há destaque pelo grande número de empresas que fazem voos internacionais: Aerolineas Argentinas, Azul, Paranair, Fly Bondi, Gol, Latam, Jetsmart e Sky Airlines.

Legenda: JetSmart é uma das companhias sul-americanas que operam em Florianópolis Foto: Reprodução/Instagram Floripa Airport

Florianópolis deverá ainda ganhar mais duas companhias aéreas internacionais até o fim do ano: Copa Airlines e TAP.

Li que a Copa Airlines compartilhou o bom trabalho feito pelo trade turístico e por organismos governamentais para que Floripa fosse o único destino a fisgar a aérea, por isso, terá para si o voo para a cidade do Panamá. Nenhuma cidade do Nordeste conseguiu o feito pós-pandemia.

A cidade ainda deverá ter mais voos internacionais devido ao infortúnio de Porto Alegre. A TAP voará para Santa Catarina.

Fortaleza na contramão

Fortaleza, por outro lado, não recepciona nova companhia aérea internacional desde que a Air France retornou à capital no início de 2021. Sim, fora a última.

E olha que o intervalo para o anúncio de novas companhias aéreas internacionais está se fechando para 2024. Geralmente, o tempo médio para anúncio e início de vendas são 6 meses antes do voo.

Já estaríamos na iminência de não mais receber companhias aéreas, ou contentar-nos com o retorno da atrasada Cabo Verde, item que já virou novela.

No âmbito nacional, o Governo Estadual se movimenta próximo da Embratur, comentando sobre mais companhias aéreas. Ainda, com a Fraport, tínhamos informações de nova companhia aérea da Europa e nova companhia das Américas.

Poderíamos dizer que a Gol retomará os voos para Orlando, Air France incrementará operações, mas não, não nivelarei por baixo. Sabemos das dificuldades de trazer novas companhias aéreas, porém, Florianópolis faz parecer muito fácil.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

