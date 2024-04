Movimento no Aeroporto de Fortaleza deve crescer na alta estação de julho; veja previsões

O Aeroporto Internacional de Fortaleza deverá ter alta no número de passageiros em julho deste ano, na comparação com igual período do ano passado. O mês é conhecido pela alta estação de férias escolares.

O crescimento é possível dado que a previsão é que haja 5% mais assentos entre todas as companhias aéreas que operam voos comerciais. Ao todo, serão mais de 632 mil assentos em voos de/para Fortaleza. Os números são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Veja por companhia

Air France: 8,4 mil assentos (alta de 45%)

Gol: 182,6 mil assentos (alta de 20%)

Voepass: 10,7 mil assentos (alta de 17%)

TAP: 20,3 mil assentos (alta de 15%)

Latam Brasil: 300 mil assentos (queda de 1%)

Azul: 109,1 mil assentos (queda de 4%)

Azul Conecta: 720 assentos (queda de 30%)

Primeiro trimestre decepcionante

Os dados positivos para julho surgem após um primeiro trimestre decepcionante. Com informações da Fraport Brasil, o aeroporto de Fortaleza decresceu 10% em passageiros transportados na comparação com os primeiros três meses de 2023.

Entre janeiro e março deste ano, foram 1,3 milão de passageiros, enquanto que em igual período de 2023 passaram pelo aeroporto mais de 1,5 milhão de viajantes.

Se não bastasse a baixa base de comparação de 2023, este ano inicia com um decréscimo de 2 dígitos.

O movimento no segundo trimestre de 2024 deve seguir fraco. A previsão é de crescer em média 2% na comparação com igual período do ano passado.

Lembrando que o número final de passageiros depende da taxa de ocupação dos voos.

Incremento internacional

O Aeroporto de Fortaleza registrou incremento de operações internacionais no primeiro trimestre deste ano, na comparação com 2023.

No entanto, as operações domésticas são muito mais representativas para o resultado do número de passageiros.

Gol de ‘vilã’ a ‘mocinha’

Grande “vilã” pela redução de passageiros em Fortaleza em 2023, a Gol Linhas Aéreas toma o papel de puxar o crescimento de assentos em julho próximo. Terá um relevante incremento de 20% em assentos,algo bastante revigorante de se ver.

Já contamos aqui, não é novidade, que a Gol ensaiaria uma retomada em Fortaleza em 2024.

A Fraport criara inclusive um plano de incentivo para dar um empurrãozinho a mais para a Gol, ainda que não esteja ajudando até aqui.

Apesar disso, a Gol incrementou voos internacionais e talvez tenha percebido a importância das alimentações domésticas.

A Gol inclusive analisa crescer mais em operações para melhor alimentar os voos da Air France que serão ampliados em outubro de 2024.

Outras “culpadas” dos aumentos são os bons incrementos de Air France e TAP em 2024.

Azul diminui, e Latam insiste em não crescer

A Azul, que em julho passado fora a única a crescer assentos na alta estação de julho de 2023, vai diminuir 4%. Já contamos como as operações da Azul podem estar sendo impactadas pela concorrência com o modal rodoviário.

A Latam, maior companhia a operar na capital, mesmo somando assentos com a parceira regional Voepass, decrescerá em Fortaleza. O que explica essa redução?

Perguntamos à companhia como avalia as operações em Fortaleza e, para eles, incrivelmente, haverá incremento na cidade:

“A Latam informa que a sua malha aérea é dinâmica e obedece às sazonalidades da demanda de passageiros e cargas e da oferta de voos. Para a temporada de julho de 2024, a Latam programou em Fortaleza (CE) um aumento de 16% na sua oferta total de assentos (medida em ASK, Assentos-Quilômetros Oferecidos) na comparação com o mesmo período de 2023.”

O incremento citado pela Latam acontece porque mais voos para Guarulhos e Congonhas estão previstos em julho de 2024, destinos mais distantes, o que acaba elevando o ASK. Em termos de mais assentos, porém, aquilo que leva a passagens virtualmente mais baratas, há diminuição de 1%.

Antes perguntava-me quando a Air France aumentaria operações em Fortaleza. Eis que o dia chegou em que a Air France anunciou aumento para 2024 e a Latam insiste em se apegar à estagnação: uma pena.

A Latam inclusive teve bons lucros reportados em 2023. Em Fortaleza, reduziu frequências para Recife, Teresina e São Luís, mas conta para a imprensa apenas que cresceu em voos para São Paulo.

Por que não incrementar mais voos e mais assentos com os novos aviões que chegam praticamente toda semana?

