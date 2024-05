Gol amplia voos para a alta estação de julho no Ceará; veja novidades

A Gol Linhas Aéreas vai aumentar o número de voos e, consequentemente, de assentos nos aeroportos cearenses durante a alta estação de julho.

A empresa deve ampliar o número de assentos em 28,2% em julho na comparação com igual período de 2023.

Serão 237.000 assentos em julho de 2024, contra 184.902 em julho de 2023, de acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em Fortaleza, serão 61 novos voos (partidas). Serão duas decolagens a mais por dia: 27 novas partidas para o Rio-Galeão (5º voo diário), 17 partidas para São Paulo Congonhas (vários dias com 4 partidas), e até uma 6ª partida diária para Guarulhos-SP (+17 partidas).

Os números são muito revigorantes e trazem a Gol, para patamares muito próximo de voos de janeiro de 2023, última alta estação em que se mostrou ter mais conectividade em Fortaleza.

Conseguimos ver números muito próximos do que já noticiamos no fim de 2023, do plano de expansão da empresa em Fortaleza, quando previa atingir até 20 partidas por dia: estão a 2,35 partidas desse marco, algo que pode ser atingido a partir do fim do ano de 2024.

Ainda que na alta estação, são números mais que necessários. Fortaleza opera com tão poucas frequências que se tornou cidade caríssima para passagens aéreas.

Serão até 10 destinos de Fortaleza, contando com Miami e Orlando nos EUA. Manaus estará de volta regularmente e Confins (Belo Horizonte) até início de agosto.

Julho terá 6,5 partidas a mais por dia que junho de 2024.

O crescimento que em relação a julho de 2023 era de 20%, passará a ser superior a 33%.

Os incrementos conversam inclusive com a promessa de melhor alimentar voos da Air France em Fortaleza.

Agosto terá também mais voos para Guarulhos, Congonhas e Galeão, destinos importantíssimos, e para onde os aumentos serão importantes para reduzir preços.

Gol fará uso do incentivo da Fraport

Finalmente, com o atingimento de mais de 17 partidas diárias em julho, a Gol poderá aproveitar melhor o incentivo da Fraport.

Dado que serão mais de 17 partidas por dia, a companhia terá desconto em taxas de decolagens em até 2 delas.

Juazeiro do Norte e Jeri

O incremento de voos da Gol acontece também em Juazeiro e em Cruz (Jericoacoara).

Em relação a julho de 2023, a Gol terá 5 partidas a mais para Guarulhos, saindo de Jeri, serão 1.764 assentos a mais.

Em Juazeiro do Norte, a Gol terá 17 partidas extras para Guarulhos, em adição ao voo já existente diário. Serão 65 partidas ao todo, 3 a mais que julho de 2023, e 18 a mais que junho de 2024.

