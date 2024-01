Mesmo em recuperação judicial, Gol vai retomar voos regulares entre Fortaleza e Manaus

Apesar das incertezas por conta da recuperação judicial, a Gol Linhas Aéreas vai voltar a operar regularmente a rota Fortaleza-Manaus. A informação foi repassada à coluna pela secretária da Fundação Municipal de Cultura e Turismo de Manaus (ManausCult), Oreni Braga.

O retorno das operações já havia sido confirmado pela secretária no fim de 2023. “Reunimo-nos com a Gol e a Secretaria de Turismo de Fortaleza na feira BTM em outubro (de 2023 em Fortaleza) e pedimos à companhia que mantivesse a Rota pós-alta estação”, disse ela à coluna no fim do ano passado.

Dessa forma, nos registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), já constavam operações entre Fortaleza e Manaus até 17 de fevereiro, operações de alta estação. Adicionalmente, portanto, em 29 de abril, retornam as operações, intermitentes, porém regulares, em todo o mês de maio: dias 02, 04, 27 e 30.

A partir de junho, enfim, os voos retornam 4 frequências semanais regulares e duram até o fim de 2024, pelo menos.

Em nota, a Gol confirmou os voos. “A Gol informa que o mercado FOR-MAO-FOR retomou as operações em dezembro de 2023 e até o final do Carnaval, a Companhia terá operações diárias na rota. Já no período de março a maio as operações serão pontuais em feriados, devido à sazonalidade característica desse mercado, com menos demanda nesse período. A partir de junho as operações voltam com mais frequências, atingindo 4 voos semanais”.

Aumento de operações em Fortaleza

O retorno das operações entre Fortaleza e Manaus está totalmente conectado com a informação exclusiva que a Fraport nos passara em dezembro, de que a Gol se recolocaria criando operações entre a capital do Ceará e a região Norte, de forma a não criar concorrência com o hub Gol do Nordeste, em Salvador.

Perguntamos, adicionalmente, se a companhia de fato voaria para Belém e São Luís a partir de Fortaleza: “Neste momento não há previsão para explorar rotas para Belém ou São Luís”, informou a empresa.

A Gol fechou dezembro em Fortaleza com excelentes ocupações. Média de 87% entre operações domésticas e internacionais, segundo dados da Anac

Recuperação Judicial

A despeito do momento favorável do mercado aéreo brasileiro, alta demanda por viagens e tarifas caras, a Gol não conseguiu liquidez o suficiente para evitar o pedido de recuperação judicial.

Ainda que mantenha operações para Manaus, resta saber se o pedido de recuperação judicial da empresa aérea mudará o cenário de expansão de operações que informamos em dezembro, quando a Fraport informou que a Gol poderia reatingir até 40 voos diários em Fortaleza.

A companhia está negociando empréstimos imediatos de US$ 950 milhões para honrar compromissos de curto prazo. O pedido de recuperação judicial fora aceito pelo Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York.

O empréstimo acima será ratificado, ou não, em fevereiro. O pedido traz consequências imediatas para a aérea. No Brasil, as ações da Gol serão excluídas de vários índices da bolsa de valores brasileira, a B3. O valor da ação GOLL4 perdeu 26,97% de valor só no último dia 30/01, fechando em R$ 2,87. A empresa aérea relata dívidas da ordem de R$ 40 bilhões.

