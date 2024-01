Gol registra perda de mais de R$ 179 mi após anúncio de recuperação judicial nos EUA

As ações da Gol caíram 8,07% nesta sexta-feira (26) e apresentaram perda de R$ 179,31 milhões no valor de mercado após pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Valendo R$ 1,99 bilhão, abaixo de R$ 2 bilhões, pela primeira vez, desde março do ano passado, a empresa teve ações comercializadas a R$ 5,92.

Os rumores de recuperação não são novos, já que circulam desde o mês de dezembro de 2023, mas a queda parece refletir a dúvida dos investidores na companhia.

Com a queda das ações e a confirmação da recuperação, as agências de classificação de risco S&P e Fitch rebaixaram o rating da Gol para nível de default.

Conforme análise da Fitch, o Chapter 11, como é chamada a recuperação judicial em solo norte-americano, é um desdobramento da dificuldade da negociação com os arrendadores de aeronaves e dos atrasos na entrega de novos aviões.

A dívida estimada com os lessores (arrendadores de aeronaves), segundo a agência, é de R$ 9,8 bilhões. Enquanto isso, para a S&P, a Gol ainda enfrenta um "pesado fardo de dívida".

Problemas

A Gol listou, entre os problemas para solicitar o Chapter 11, a demora na entrega dos aviões como uma das causas do desequilíbrio de caixa. O CEO da Gol, Celso Ferrer, afirmou que está recebendo as aeronaves atrasadas "com rapidez".

Além disso, os documentos apresentados mostram que a companhia possui R$ 17,19 bilhões (US$ 3,5 bilhões) em ativos e R$ 40,77 bilhões (US$ 8,3 bilhões) em passivos. Desse passivo, R$ 20,6 bilhões (US$ 4,2 bilhões) são em financiamentos pendentes, sendo R$ 10,3 bilhões (US$ 2,1 bilhões) em dívidas garantidas por ativos da empresa.

O pedido foi aceito na tarde da sexta-feira (26) pela corte de falências de Nova York. Agora, o próximo passo seria a aprovação pela Justiça do DIP Financing de US$ 950 milhões, considerando que US$ 350 milhões seriam contabilizados já com a autorização inicial e o restante depois.