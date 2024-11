O futuro do trabalho: como se preparar para as transformações do mercado

O mercado de trabalho está passando por transformações profundas e aceleradas. O surgimento de novas tecnologias, como a inteligência artificial (IA), a ampliação dos modelos de trabalho híbrido e remoto e o aumento da competitividade exigem que os profissionais estejam em constante adaptação. Nesse cenário, as habilidades que nos trouxeram até aqui talvez não sejam suficientes para o futuro. Você está preparado?

Um dos maiores desafios atuais é lidar com os diferentes modelos de trabalho 6x1, 5x2, 4x3, híbrido, remoto, presencial, seja qual for o modelo, a carga horária é apenas ‘um detalhe’ quando consideramos as novas demandas do mercado de trabalho. Uma pesquisa conduzida pelo LinkedIn apontou que 10% dos profissionais contratados globalmente em 2024 ocupam cargos que sequer existiam no ano 2000. Entre estas novas funções, destacam-se os cientistas de dados, gerentes de sustentabilidade e engenheiros especializados em inteligência artificial (IA). O levantamento foi realizado com cerca de 5.000 usuários do LinkedIn em posições de liderança, como vice-presidentes ou superiores, além de 2.044 profissionais de recursos humanos de mais de 10 países. Profissões tais como analista de cibersegurança, estrategista de mídias sociais e piloto de drone estão entre as que mais cresceram nos últimos cinco anos.

De acordo com a pesquisa, as competências exigidas pelo mercado de trabalho têm passado por mudanças significativas desde 2016, e a previsão é que, até 2030, 70% dessas competências sejam transformadas globalmente, com um impacto ainda maior no Brasil, alcançando 75%. Além disso, o estudo destacou as principais prioridades das organizações para 2025. Entre elas, 62% planejam investir em novas tecnologias e ferramentas de inteligência artificial; 49% pretendem focar na qualificação e requalificação de seus profissionais; e 32% estão voltadas para a integração de equipes multigeracionais, buscando fortalecer a colaboração e o trabalho em equipe.

Esses dados reforçam a necessidade de aprendizado contínuo por parte dos profissionais, além de uma gestão estratégica por parte das empresas para acompanhar as rápidas transformações do mercado. Empresas e colaboradores buscam equilíbrio entre produtividade e flexibilidade, enquanto ajustam dinâmicas de equipe e cultura organizacional. Saber se adaptar a esses novos formatos exige novas habilidades e uma mentalidade focada no autodesenvolvimento. Ter objetivos claros, nesse sentido, faz toda a diferença para se destacar atualmente. São eles que guiarão o nível de energia e motivação de cada um.

Outro fator que revoluciona o mercado é o avanço da inteligência artificial. Ela não apenas transforma processos, mas também redefine papéis profissionais, automatizando tarefas repetitivas e gerando novas oportunidades em áreas estratégicas e criativas. Para se destacar, é essencial desenvolver competências tecnológicas, como análise de dados e uso de ferramentas de IA, além de habilidades humanas, como pensamento crítico e criatividade, que complementam o que as máquinas ainda não conseguem fazer.

Quais são as habilidades mais desejadas pelo mercado de trabalho?

O relatório mais recente do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho (Future of Jobs 2023) apresenta as principais tendências até 2027. São elas:

Até 2027, 23% das ocupações devem se modificar.

Entre 2023 e 2027, serão criados cerca de 69 milhões de empregos, mas 83 milhões dos trabalhos existentes desaparecerão.

As habilidades mais importantes para 2027 incluem: pensamento analítico, pensamento criativo, inteligência artificial e big data, liderança e influência social.

O mundo do trabalho exigirá dos líderes habilidades, como flexibilidade e adaptação.

Cinquenta profissões têm maiores chances de serem extintas devido à automação nos próximos cinco anos.

O emprego de analistas e cientistas de dados, especialistas em big data, especialistas em aprendizado de máquina de IA e profissionais de segurança cibernética crescerá, em média, 30% até 2027, segundo o relatório.

As habilidades mais valorizadas pelas empresas até 2027 são: pensamento analítico; pensamento criativo; resiliência, flexibilidade e agilidade; motivação e autoconsciência; curiosidade e aprendizagem ao longo da vida; letramento tecnológico; confiabilidade e atenção aos detalhes; empatia e escuta ativa; e liderança e influência social.

Muitas outras pautas envolvem o mercado de trabalho, mas não basta discutir! O profissional precisa se colocar como protagonista dessas questões. Há o que deve ser feito pelas empresas e, com certeza, há muito o deve que ser feito pelos profissionais que desejam alcançar metas ousadas na carreira.

Quero ser competitivo, por onde devo começar?

Preparar-se para essas novas demandas requer um compromisso consigo mesmo: investir em autodesenvolvimento, estar atento às tendências e, principalmente, ter a coragem de se reinventar sempre que necessário. Afinal, o futuro pertence a quem está disposto a aprender e a crescer. Para planejar essa jornada, considere:

Tomar uma decisão – colocar-se como protagonista requer uma escolha consciente. O sucesso é uma escolha pessoal e, como tal, é do tamanho que você definir. Uma vez que isso ficar claro, suas atitudes precisam ser coerentes, e é necessário ter energia proporcional às conquistas desejadas.

– colocar-se como protagonista requer uma escolha consciente. O sucesso é uma escolha pessoal e, como tal, é do tamanho que você definir. Uma vez que isso ficar claro, suas atitudes precisam ser coerentes, e é necessário ter energia proporcional às conquistas desejadas. Priorizar o autoconhecimento - identifique suas forças e fraquezas. Isso é essencial para planejar um desenvolvimento alinhado com as suas metas. Use ferramentas como mentorias, coaching e autoavaliações para entender melhor seu perfil profissional e encontrar oportunidades que complementem suas habilidades.

- identifique suas forças e fraquezas. Isso é essencial para planejar um desenvolvimento alinhado com as suas metas. Use ferramentas como mentorias, coaching e autoavaliações para entender melhor seu perfil profissional e encontrar oportunidades que complementem suas habilidades. Fazer uma autoavaliação sincera – considerando o mercado em que você atua ou deseja atuar, como você está? Que conhecimentos precisa adquirir e/ou aprofundar? Quais habilidades necessita desenvolver? Que atitudes precisa adotar? Que resultados efetivos precisam ser apresentados?

– considerando o mercado em que você atua ou deseja atuar, como você está? Que conhecimentos precisa adquirir e/ou aprofundar? Quais habilidades necessita desenvolver? Que atitudes precisa adotar? Que resultados efetivos precisam ser apresentados? Adotar uma mentalidade de aprendizado ágil – a adaptabilidade é um dos fatores mais valorizados hoje. Esteja aberto a aprender rapidamente, aplicar novos conhecimentos e ajustar-se a mudanças inesperadas. Essa agilidade não só aumenta a empregabilidade, mas também a capacidade de inovar e de se destacar. Desapegue-se do seu ‘jeito’ de fazer as coisas!

– a adaptabilidade é um dos fatores mais valorizados hoje. Esteja aberto a aprender rapidamente, aplicar novos conhecimentos e ajustar-se a mudanças inesperadas. Essa agilidade não só aumenta a empregabilidade, mas também a capacidade de inovar e de se destacar. Desapegue-se do seu ‘jeito’ de fazer as coisas! Aprimorar suas habilidades técnicas e comportamentais - o equilíbrio entre competências técnicas e comportamentais é crucial. Invista em áreas como análise de dados, domínio de ferramentas digitais e programação básica, além de soft skills, como comunicação eficaz, resolução de problemas e inteligência emocional. Habilidades comportamentais são o diferencial em um mercado cada vez mais automatizado. Busque por certificações reconhecidas na sua área de atuação, pois isso pode abrir portas importantes.

- o equilíbrio entre competências técnicas e comportamentais é crucial. Invista em áreas como análise de dados, domínio de ferramentas digitais e programação básica, além de soft skills, como comunicação eficaz, resolução de problemas e inteligência emocional. Habilidades comportamentais são o diferencial em um mercado cada vez mais automatizado. Busque por certificações reconhecidas na sua área de atuação, pois isso pode abrir portas importantes. Fortalecer o networking e explorar a colaboração multigeracional - conectar-se com profissionais de diferentes idades e experiências amplia a visão sobre desafios e soluções. O networking permite a troca de ideias, abre oportunidades e promove o desenvolvimento de competências interpessoais, que são indispensáveis no mercado atual.

O sucesso no mercado de trabalho exige preparo, proatividade e visão de futuro. O primeiro passo é sair da zona de conforto e dar início à sua transformação. Afinal, o mundo está mudando e quem não se adapta corre o risco de ficar para trás.

