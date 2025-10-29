Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Delania Santos Mestra em administração, mentora de Liderança e Gestão, especialista em carreira e master coach. Escreve semanalmente sobre carreira, liderança, coaching e mercado de trabalho.
líder e liderado conversando sobre feedbak e problemas no trabalho.

Opinião

O dilema do veterano diante da nova liderança

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 29 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoas no ambiente corporativo.

Opinião

Entenda por que desenvolver pessoas é a nova fronteira da competitividade

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 22 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma mulher no ambiente de trabalho. Ela está com as mãos no rosto em sinal de estresse

Opinião

Quando o reconhecimento se torna um fardo?

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 15 de Outubro de 2025
Imagem mostra homem em ambiente de trabalho com a cabeça baixa.

Opinião

O que fazer se a minha empresa valoriza mais quem vem de fora e eu não tenho oportunidades reais?

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 08 de Outubro de 2025
Mulher lê um papel no ambiente de trabalho e demonstra preocupação com semblante. É uma mulher branca, cabelos loiros e veste camisa branca.

Opinião

Ofereceram-me um salário maior para um cargo inferior. Devo aceitar?

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 01 de Outubro de 2025
Mulher no ambiente de trabalho. Ela está com uma mão no queixo e com o rosto de insatisfação. É uma mulher branca, tem cabelos lisos e negros e usa camisa social branca.

Opinião

Você domina a conversa ou está sendo ignorado? Saiba a diferença

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 24 de Setembro de 2025
Fechada do Itaú

Opinião

Controle ou resultado? O dilema da liderança moderna

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 17 de Setembro de 2025
imagem de pessoas aplaudindo um colaborador que recebeu promoção

Opinião

Lições de carreira: se fizer sentido, diga sim às novas responsabilidades

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 10 de Setembro de 2025
Gerente de funcionário de escritório irritado estressado, tendo dor de cabeça, enxaqueca em reunião de negócios com cliente reclamando, cansado de colegas irritados discutindo gritando, tendo disputa de conflito no local de trabalho

Opinião

Empreendedor vs empregados: um diálogo necessário

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 03 de Setembro de 2025
Trabalhador sentado na escada

Opinião

Quiet Cracking: o custo invisível do silêncio no trabalho

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 27 de Agosto de 2025
Uma mulher pensativa em frente ao computador

Opinião

Reconhecimento no trabalho: por que tantos fazem e tão poucos são vistos?

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 20 de Agosto de 2025
Um homem sentando em uma cadeira de escritório. Ele coloca as mãos no rosto e está de cabeça baixa

Opinião

12 diferenças entre exibicionismo e comunicação eficaz que podem transformar sua carreira

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 13 de Agosto de 2025
Profissionais em uma reunião apontam o dedo para uma profissional

Opinião

Quando a corda estica: os riscos de uma sucessão mal alinhada

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 06 de Agosto de 2025
Mulher está de perfil olhando por uma janela. Ela veste camisa social branca

Opinião

Como atrair talentos em tempos de 'imposição' do modelo presencial?

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 30 de Julho de 2025
Casal flagrado em câmera do beijo durante show do Coldplay

Opinião

CEO flagrado com diretora de RH em show do Coldplay expõe armadilhas do poder corporativo

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 23 de Julho de 2025
Mulher com a mão no rosto em momento de estresse no trabalho

Opinião

Autonomia como moeda de permanência: o novo valor nas relações de trabalho

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 16 de Julho de 2025
Foto que contém mulher atarefada com várias mãos segurando objetos

Opinião

Entre a colaboração e o excesso: até onde o profissional multiúso cresce?

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 09 de Julho de 2025
imagem mostra mulher discutindo com uma pessoa no ambiente de trabalho

Opinião

Quem sabe mais? A guerra de vaidades no ambiente corporativo

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 02 de Julho de 2025
Imagem de candidato e recrutador em entrevista de emprego

Opinião

Carreiras com muitos capítulos: qual o problema?

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 25 de Junho de 2025
Foto que contém mulher em primeiro plano apreensiva no ambiente de trabalho. Ao fundo, pessoas conversam

Opinião

Lidero uma equipe mais experiente do que eu e estou inseguro: o que fazer?

Foto frontal Delania Santos
Delania Santos 18 de Junho de 2025
1 2 3