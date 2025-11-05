5 dicas para fechar o ano com sucesso no trabalho e começar o próximo com o pé direito

Os preparativos para as festas, confraternizações, férias e Natal já começaram. É difícil administrar a agenda com tantos “amigos secretos”. Mas, em meio a toda essa animação, é importante lembrar: ninguém bate meta em dezembro.

O mês mais decisivo para o fechamento do ano é novembro, e ele já começou. Agora, foco é essencial. O grande desafio é priorizar o que realmente gera resultado. O Princípio de Pareto, também conhecido como regra 80/20, é uma ferramenta poderosa para isso.

O economista Vilfredo Pareto, criador do referido Princípio, observou que 80% das terras na Itália pertenciam a apenas 20% da população. Aplicado aos negócios, o princípio mostra que, na maioria das situações, 20% das ações são responsáveis por 80% dos resultados.

Considerando que dezembro é, na prática, um mês mais curto e festivo, é hora de manter a clareza mental e aprender com o caminho percorrido até aqui.

Para recuperar parte do resultado com qualidade, elenquei cinco orientações:

1. ‘Esqueça’ os preparativos das confraternizações de fim de ano – Alguns profissionais ficam completamente desconcentrados nessa época, e isso prejudica o rendimento no trabalho. Não comprometa a sua ‘agenda’ comercial com demandas pessoais.

2. Analise o que você fez – Faça um levantamento das suas metas e resultados para entender o que você fez, deu certo e pode ser replicado; o que deu errado, por que deu errado e como pode ser corrigido; e o que você deixou de fazer, o que poderia ter trazido mais resultados e como pode ser implementado agora.

3. Alinhe com o seu gestor – É importante saber o que o líder deseja priorizar nessa reta final. Afinal, ele acompanhou todas as entregas do ano e com certeza foi instruído pelo seu gestor sobre como será o fechamento do ano.

4. Aplique o Princípio de Pareto - Para obter resultados de forma mais eficiente, comece identificando os itens que realmente fazem a diferença: quais clientes, tarefas, produtos ou projetos geram o maior impacto no seu objetivo? Em seguida, priorize esses itens, dedicando a eles mais tempo, atenção e recursos, garantindo que seu esforço esteja concentrado onde o retorno é mais significativo. Por fim, reduza o foco e o esforço sobre o restante, evitando gastar energia com atividades ou ações que trazem pouco impacto para o resultado desejado. Esse processo não apenas aumenta a produtividade, mas também ajuda a tomar decisões mais estratégicas e conscientes, garantindo que cada ação contribua de fato para o sucesso do seu planejamento.

5. Seja disciplinado e mantenha o ritmo – Divida suas ações em pequenas metas diárias e acompanhe os resultados ao final de cada dia. Mesmo que ainda não alcance a perfeição, a consistência e a estratégia fazem toda a diferença para o fechamento do ano. Foque no que realmente importa, entregue valor e demonstre seu potencial ao priorizar ações que impactam de verdade.

O que o empresário pode fazer nessa reta final?

Enquanto os colaboradores focam nas entregas, o empresário tem um papel estratégico essencial: garantir que toda a equipe esteja alinhada e motivada para fechar o ano com força total. Aqui estão algumas ações recomendadas:

1. Revisite prioridades estratégicas – Analise os projetos, clientes e oportunidades que terão maior impacto no fechamento do ano. Concentre esforços naquilo que realmente faz diferença para o faturamento e resultados da empresa.

2. Comunique claramente as expectativas – Reuniões rápidas e objetivas podem alinhar metas, definir prioridades e reforçar o foco da equipe. Um bom momento para isso é aproveitar a confraternização de fim de ano, utilizando parte do tempo para prestação de contas e alinhamento de expectativas para o próximo período.

3. Acompanhe os resultados em tempo real – Monitore os indicadores que realmente importam e acompanhe diariamente os progressos. Isso permite ajustes rápidos e evita surpresas no fechamento do ano.

4. Incentive e reconheça esforços – Pequenos gestos de reconhecimento motivam a equipe a manter a disciplina e o foco, mesmo em meio à euforia das festas de fim de ano.

5. Planeje a transição para janeiro – Mesmo que novembro seja decisivo, as ações bem planejadas neste mês terão reflexo nos resultados de dezembro e janeiro. Um bom empresário não apenas fecha o ano, mas prepara o terreno para o próximo com inteligência estratégica.

Com essas atitudes, novembro deixa de ser apenas mais um mês e se transforma na chave estratégica para o encerramento e para o início do próximo ciclo. Então, nada de dispersão: planeje, execute e foque no que realmente entrega valor. Novembro é o mês de fazer acontecer.

Reflexão para o liderado: o que você pode ajustar no seu comportamento e na sua rotina nesta virada de ciclo para conquistar resultados mais consistentes agora e construir uma trajetória mais sólida para o próximo ano?

Reflexão para o empresário: o que precisa ser ajustado na sua gestão para que o fim do ano deixe de ser um período caótico de última hora e se torne uma etapa natural do ciclo de resultados?

