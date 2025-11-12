Corporativismo interno: quando a busca por harmonia sabota resultados

Em muitas organizações, existe uma lógica silenciosa: proteger colegas, manter aparências e evitar conflitos a qualquer custo. Esse fenômeno, conhecido como corporativismo interno, costuma ser confundido com lealdade. Mas, na prática, produz o efeito contrário. Vamos refletir?

Quando a proteção de pessoas ou departamentos se sobrepõe à transparência, a empresa passa a operar com informações filtradas. Erros se repetem, decisões são distorcidas e a verdade deixa de chegar à liderança.

Relatórios são “ajustados”, problemas são empurrados para depois e conversas necessárias simplesmente não acontecem. No curto prazo, cria-se uma sensação de harmonia. No longo prazo, corrói resultados, cultura e confiança.

Veja também Delania Santos O dilema do veterano diante da nova liderança Delania Santos 5 dicas para fechar o ano com sucesso no trabalho e começar o próximo com o pé direito

Esse movimento pode surgir como mecanismo de autopreservação em ambientes que priorizam relações pessoais, não critérios claros de desempenho, processos e responsabilização. É quando proteger pessoas passa a valer mais do que desenvolver pessoas.

Empresas que têm esse movimento internamente sempre foram assim? Não necessariamente! Com o crescimento, algumas negligenciam definição de papéis e seus níveis de autonomia, processos, inovação e desenvolvimento de sucessores.

Com o tempo é comum vermos gestores que entraram na empresa em cargos operacionais, ocupando cadeiras para as quais não foram preparados a ocupar.

Se esse indivíduo se acomodou ao longo do tempo, provavelmente vai ‘defender’ sua cadeira custe o que custar. Este é um dos gatilhos mais frequentes! Outros também precisam ser considerados:

1. Existência de ‘semideuses’

Gestores que são vistos como “intocáveis” dentro da empresa inibem a inovação. Para evitar conflitos com essas pessoas, colaboradores criam um pacto implícito de não confronto e de obediência.

2. Medo de conflito e aversão à conversa difícil

Em culturas nas quais discordar é visto como desrespeito, a harmonia aparente vira prioridade, mesmo que seja frágil e artificial.

3. Valorização de proximidade em vez de entrega

Quando promoções e decisões são influenciadas por afinidade, cria-se uma rede de lealdades que precisa ser mantida, mesmo à custa da eficiência.

4. Falta de processos e sucessores preparados

Sem rituais de gestão claros, tudo depende da memória e do estilo individual. Quando a pessoa se torna mais importante que o processo, o grupo se organiza para defendê-la. Além disso, o processo deixa de ser da empresa e passa a ser de qualquer um. As coisas são feitas do jeito que cada um entende ser melhor.

O corporativismo interno surge quando o vínculo pessoal substitui o critério profissional. Começa como tentativa de manter o ambiente “leve”, mas acaba impedindo transparência, aprendizado e crescimento.

E o impacto nas equipes?

Segundo o Guia Salarial 2026 da Michael Page, 88% das empresas buscam profissionais com bom relacionamento interpessoal e inteligência emocional como competências essenciais.

Entretanto, 73% delas relatam dificuldade em contratar por falta de qualificação comportamental. Ou seja: a necessidade de maturidade emocional nunca foi tão alta e a tolerância à proteção disfuncional nunca foi tão baixa.

Criar um ambiente corporativo saudável, onde meritocracia se baseia em metas claras, processos definidos e líderes preparados para desenvolver pessoas, é hoje uma das maiores vantagens competitivas. Mas, como fazer isso acontecer?

Como romper o ciclo do corporativismo interno?

Antes de tudo, é preciso reforçar: romper esse padrão não significa endurecer a cultura, e sim amadurecê-la. A pergunta-chave é: qual é a essência da cultura da sua empresa?

Ela realmente valoriza pessoas ou apenas evita desconforto? Reconhece mérito ou confunde “ser querido” com “ser competente”? Decisões são tomadas com dados e critérios claros ou a partir de impulsos e vínculos pessoais?

Para transformar o ambiente e reduzir práticas que prejudicam o negócio, alguns movimentos simples, porém consistentes, fazem toda diferença:

• Ter conversas francas como ferramenta de desenvolvimento

Promover diálogos diretos, claros e estruturados ajuda a alinhar expectativas, reforçar critérios de entrega e oferecer feedback com foco em evolução. A transparência reduz interpretações, suposições e acordos implícitos que alimentam o corporativismo.

• Criar momentos intencionais para disseminação do conhecimento

Ao compartilhar aprendizados, metodologias e boas práticas, a empresa fortalece autonomia e diminui relações de proteção por conveniência.

Mapear sucessores nas áreas críticas

Ter clareza sobre quem pode assumir responsabilidades estratégicas evita favoritismos, reduz disputas invisíveis e permite transições saudáveis. Sucessão planejada é um antídoto contra jogos de influência.

Criar mecanismos de reconhecimento baseados em impacto, não em afinidade Reconhecer quem entrega valor real, e não quem “se dá bem” internamente, fortalece a meritocracia saudável. Critérios objetivos, indicadores claros e avaliação justa elevam a maturidade da cultura.

No fim, essa mudança exige coragem. Coragem para dizer a verdade, ajustar rotas e construir relações profissionais mais adultas. Empresas que fazem essa virada não apenas entregam mais. Elas sustentam o que constroem.

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda! Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram: @delaniasantosds. Aproveite para se inscrever no canal do YouTube: @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!