12 diferenças entre exibicionismo e comunicação eficaz que podem transformar sua carreira

Quantos profissionais competentes você conhece que perdem espaço por não saberem se comunicar com clareza e firmeza?. A comunicação não é apenas uma habilidade técnica, ela também é estratégica para sustentar a autoridade profissional, seja qual for a sua posição no organograma e para negociar as suas pretensões.

Negociar um salário melhor, comunicar o seu desejo de ocupar uma determinada posição ou, ainda, apresentar seus resultados. Momentos decisivos para qualquer profissional que tenha objetivos ambiciosos na carreira.

Como especialista no assunto, sempre me deparo com líderes em dúvida na hora de promover alguém porque têm dificuldade de mapear assertivamente o potencial dos colaboradores; sem saber como lidar com conversas difíceis; inseguros sobre como comunicar uma determinada decisão da empresa; ou tímidos na hora de promover adequadamente os seus resultados.

Veja também Delania Santos CEO flagrado com diretora de RH em show do Coldplay expõe armadilhas do poder corporativo Delania Santos Como atrair talentos em tempos de 'imposição' do modelo presencial? Delania Santos Quando a corda estica: os riscos de uma sucessão mal alinhada

Desafios que fazem parte de um mercado de trabalho cada vez mais complexo, visto que, do outro lado, temos anseios cada vez mais desafiadores para os empregadores. A comunicação não é apenas uma competência importante para melhorar os relacionamentos interpessoais, mas também uma habilidade vital para quem quer ser visto como autoridade no que faz.

O que é muito diferente de exibicionismo! Quando o assunto é vender corretamente o seu trabalho, o momento certo e saber como conduzir fazem toda a diferença, e diferencia a prática ética da falácia sem sentido.

Neste texto, pretendo focar, em especial, nos profissionais com potencial para se destacarem, mas que, por insegurança ou medo de serem mal interpretados, ocupam silenciosamente os espaços organizacionais, tornando-se invisíveis aos olhos de quem pode decidir o próximo passo.

Antes, vamos desmistificar o exibicionismo e deixar claro que a verdadeira comunicação e a autoridade caminham juntos.

Quais são as principais diferenças entre exibicionismo e comunicação efetiva?

Articular ideias com clareza, manter uma postura segura, saber ouvir e adequar a mensagem ao contexto são alguns atributos da comunicação efetiva, porém, é importante entender quais comportamentos podem dar à sua imagem profissional uma perspectiva negativa.

Você, certamente, convive ou já conviveu com alguém que ama ocupar o centro de todas as rodas de conversa e, quase sempre, se comporta sem elegância e noção de limite. Analise os comportamentos abaixo e identifique se faz sentido.

Um exibicionista:

Prioriza o seu ponto de vista e nenhum outro; Interrompe constantemente a fala dos demais, pois tem pressa em se colocar no centro da conversa; Aumenta o valor dos seus feitos e diminui a entrega das outras pessoas; Sempre tem algo a dizer sobre qualquer coisa. Já conhece, já viveu, conhece algo melhor etc.; Fala muito sobre si, ressaltando seus talentos ‘especiais’; Busca constante por atenção e dramatização da vida (exagera situações e emoções).

Um comunicador efetivo:

Observa o contexto e fala com propósito; Fundamenta-se em dados e evidências para sustentar suas apresentações; Sente-se seguro em ouvir e aprender com o outro; Consegue manter todos atentos ao que tem a dizer sem malabarismo e exageros; Não precisa ressaltar seus talentos para ser valorizado. Consegue demonstrá-los mantendo uma comunicação coerente; Tem capacidade de expressar suas opiniões, sentimentos e necessidades de forma clara, direta e respeitosa, sem ser agressivo nem passivo.

Como se comunicar com autoridade?

Comunicar-se com autoridade não significa falar mais alto ou de forma impositiva. É, inicialmente, descobrir o seu estilo comunicacional natural para se apropriar dos pontos positivos e identificar as oportunidades.

Assim, será possível abrir a ‘caixa de ferramentas’ e escolher a melhor estratégia para transmitir segurança, clareza e consistência, fazendo com que as pessoas percebam valor no que você diz. Para isso:

1. Foque na preparação! Utilize a técnica de Richard Feynman, físico americano ganhador do Nobel em 1965: selecione o que deseja aprender; ensine escrevendo como se estivesse explicando para uma criança; identifique lacunas revendo suas anotações, para preencher o que não conseguiu explicar claramente; e revise simplificando.

Refaça o processo de explicação até conseguir expressar o conteúdo com clareza e segurança.

2. Seja claro e objetivo sem perder a cordialidade. Adapte-se ao público ajustando a forma de comunicar conforme o perfil de quem ouve.

3. Alinhe discurso e prática! Sua fala deve ser sustentada pelos seus resultados e, sendo assim, assumir os próprios erros com humildade e honestidade é um ato de grandeza.

4. Ouça plenamente! Esteja focado no momento e evite distrações. Isso demonstra respeito, amplia a compreensão e fortalece argumentos.

5. Seja consistente! Mantenha a coerência no seu discurso e na postura ao longo do tempo. Toda boa ‘história’ tem um início que gera expectativa, um desenvolvimento intrigante e um final impactante.

6. Seja estratégico para falar com pessoas de autoridade. Foque no essencial, mantenha a calma e prepare-se para perguntas desafiadoras. Antecipe cenários, elabore respostas e leve um roteiro extra com dados e fontes.

Em um mundo competitivo, comunicar com autoridade é um ativo que abre portas, fortalece reputações e posiciona profissionais como referência. Mais do que falar bem, é criar conexões genuínas e transmitir confiança, deixando claro que você domina o que faz e sabe compartilhar esse valor.

Reflexão final: na próxima vez que você tiver a oportunidade de falar sobre o seu trabalho, pergunte-se: minha comunicação vai apenas informar ou vai reforçar a autoridade que quero construir?

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda! Deixe sua pergunta, comente este post ou envie uma mensagem pelo Instagram: @delaniasantosds. Aproveite para se inscrever no canal do YouTube: @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!