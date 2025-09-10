Lições de carreira: se fizer sentido, diga sim às novas responsabilidades

Em muitos momentos da carreira, surgem convites para assumir responsabilidades que não vêm acompanhadas de título ou reconhecimento imediato. Para alguns, isso é sinônimo de desvio de função. Para outros, pode ser a porta de entrada para algo maior. Vamos refletir?

A trajetória de Sthéfany

Sthéfany trabalha há mais de 30 anos na mesma empresa. Entrou como estagiária e, mesmo sem experiência, sempre manteve uma atitude proativa. Humilde, contava com o apoio dos colegas para sanar suas dúvidas e, em poucos meses, já dominava todas as suas atividades.

Um dia, durante a reunião do setor, seu gestor perguntou quem gostaria de assumir um projeto desafiador. Era uma responsabilidade grande, mas, naquele momento, sem promoção ou aumento na remuneração. Os colaboradores mais antigos recusaram; ela, corajosamente, aceitou o desafio.

No início, foi incompreendida; afinal, era novata e, na visão dos colegas, talvez não estivesse pronta para lidar com as exigências do projeto.

Veja também Delania Santos Reconhecimento no trabalho: por que tantos fazem e tão poucos são vistos? Delania Santos Quiet Cracking: o custo invisível do silêncio no trabalho Delania Santos Empreendedor vs empregados: um diálogo necessário

Mas Sthéfany não apenas abraçou o desafio, procurou aprender tudo o que era necessário e, mesmo diante das dificuldades, conseguiu entregar com louvor o que era esperado.

Em pouco tempo, foi convidada a assumir uma supervisão, dando início a uma trajetória sólida na liderança. Hoje, como Diretora Administrativa da empresa, não se arrepende dos passos que trilhou e atribui sua ascensão à disponibilidade, adaptabilidade, coragem e disciplina que sempre demonstrou.

Se você estivesse no lugar de Sthéfany, teria agido da mesma maneira? Pense no que significa assumir desafios sem garantia imediata, mas com a certeza de que cada passo pode abrir novas portas para o seu futuro.

Na situação de Sthéfane, o primeiro dilema que surge é: trata-se de uma oportunidade ou de uma armadilha? Situações assim expõem duas dimensões importantes.

A primeira é a postura da empresa: se age de forma ética, transparente e comprometida em reconhecer quem assume mais responsabilidades. A segunda é o olhar do profissional: se enxerga a experiência como sobrecarga injusta ou como oportunidade de crescimento.

Quando um mentorado se queixa do seu líder pelos desafios extras somados à sua função, sempre digo: “Espaço dado, se fizer sentido, é espaço a ser ocupado!” Depois de alguns segundos, acrescento: “Dependendo de onde você deseja chegar, aceitar um desafio pode abrir uma nova perspectiva em sua carreira!”.

Quando iniciei a minha carreira, passei anos dizendo “sim”, mesmo que não me sentisse totalmente preparada para o desafio. Sempre confiei que com ética, coragem e disciplina, podemos conquistar novos conhecimentos e desenvolver novas habilidades.

Foi assim quando aceitei ministrar o primeiro curso de liderança; captei o meu primeiro cliente de Coaching; e palestrei pela primeira vez.

Desistir nunca foi uma opção para mim! Anos depois, vejo o quanto valeu a pena criar oportunidades em vez de esperar por elas. Seja qual for a sua situação atual, é certo que nem sempre a ‘oportunidade’ é convergente com o que você almeja para o futuro.

O fato é que antes de decidir, faz-se útil observar sinais que indicam se você está diante de um desvio de função que nada acrescentará ou de uma oportunidade que pode abrir as portas certas para o seu futuro.

Sinais de que pode ser um desvio de função:

A empresa não deixa claro qual será o reconhecimento pelo trabalho extra.

Não há comunicação transparente sobre expectativas e limites da responsabilidade.

Você percebe sobrecarga constante, sem suporte ou recursos adequados.

O trabalho adicional não contribui para aprendizado relevante ou desenvolvimento de carreira.

Há histórico da organização de explorar talentos sem promover ou valorizar o esforço.

Se os sinais apontam para uma ‘armadilha’, negocie as expectativas com o seu gestor. Sei que negar pode ser visto como uma atitude nada colaborativa, porém é fundamental proteger seu tempo, energia e desenvolvimento profissional.

Explique de forma clara o que você pode assumir, quais resultados espera entregar e peça por futuras oportunidades mais alinhadas com o que almeja. Negociar não é recusar colaborar, é alinhar esforços para que sua contribuição seja valorizada e sustentável.

Sinais de que pode ser uma oportunidade:

A responsabilidade extra vem acompanhada de acompanhamento ou feedback constante.

A empresa demonstra transparência sobre possíveis promoções ou reconhecimento futuro.

O desafio permite desenvolvimento de novas habilidades e expansão do seu repertório profissional.

Existe alinhamento claro com seus objetivos e propósito de carreira.

A experiência agrega visibilidade e relevância ao seu trabalho dentro da organização.

No fim, nem todo desvio é negativo, nem toda oportunidade vem bem-embalada. O que define o impacto está no equilíbrio entre a ética organizacional e a clareza de propósito individual.

Avalie, decida com consciência e lembre-se: “espaço dado, se fizer sentido, é espaço a ser ocupado.” Sempre com estratégia e alinhamento com seu futuro. Sthéfany ocupou o espaço porque fazia sentido para as suas metas de carreira.

Investir em algo maior significa olhar além do imediato e compreender que o aprendizado e a visibilidade que surgem com desafios estratégicos podem ser determinantes para o futuro. Nem sempre será fácil ou confortável, mas escolher conscientemente dedicar energia a algo que realmente importa constrói carreiras sólidas e abre portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas.

Nesta coluna, trarei reflexões sobre carreira, liderança, coaching e tendências que impactam o mundo do trabalho. Sua participação é muito bem-vinda! Comente, envie sua pergunta ou fale comigo pelo Instagram: @delaniasantosds. Aproveite para se inscrever no canal do YouTube: @delaniasantosds. Será um prazer ter você comigo nessa jornada. Até a próxima!