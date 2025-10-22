Entenda por que desenvolver pessoas é a nova fronteira da competitividade

Nos últimos anos, falar sobre formação de talentos passou a ser parte do discurso corporativo, tornando-se um item obrigatório em relatórios, reuniões e campanhas de employer branding (marca empregadora). Mas quando o discurso é confrontado pela prática, a incoerência salta aos olhos. Por quê?

De acordo com o Guia Salarial 2026 da Michael Page, 60% das empresas afirmam oferecer programas de capacitação e desenvolvimento, mas apenas 28% dos profissionais dizem ter acesso real a esse benefício.

A diferença entre o que se declara e o que se entrega mina a confiança, o engajamento, o propósito e revela um dos maiores paradoxos do mercado de trabalho atual: falta talento, mas o talento que já está dentro das empresas não é, de fato, desenvolvido.

Enquanto 73% das organizações relatam dificuldade para contratar por falta de profissionais qualificados, muitas deixam de investir de forma consistente na qualificação das próprias equipes. A capacitação ainda é tratada como custo, e não como ativo estratégico.

A lógica imediatista que prioriza metas trimestrais e resultados rápidos tem empurrado o aprendizado para segundo plano, justamente em um contexto que exige atualização constante.

Não se trata apenas de enviar colaboradores para cursos ou treinamentos pontuais. Falar em desenvolvimento é falar de cultura. É sobre líderes que dedicam tempo a ensinar, equipes que aprendem juntas e empresas que compreendem o aprendizado como parte do trabalho, não como uma concessão.

O Guia Salarial mostra que as organizações até reconhecem a importância do tema, mas ainda falham em criar mecanismos que conectem o aprendizado às oportunidades de crescimento e à trajetória profissional dos colaboradores.

Participo com frequência de reuniões com áreas de Recursos Humanos para discutir programas de capacitação e desenvolvimento. E, em muitos casos, percebo um descompasso. De um lado, empresas que ainda lutam para estruturar iniciativas que realmente gerem valor e permitam ao colaborador aplicar, na prática, o que aprendeu.

De outro, profissionais que encaram os eventos de educação como um fardo, sem perceber a conexão direta entre esses momentos e o avanço de suas carreiras.

Em muitas empresas, “capacitação” ainda é vista apenas como enviar colaboradores para treinamentos isolados, sem conexão com um plano de desenvolvimento real e sem alinhamento com o negócio.

Investir em desenvolvimento exige uma reflexão mais profunda, que considere a estratégia da empresa, o perfil e desempenho das equipes e os resultados que se espera alcançar.

Quando participo desses processos, busco sempre tangibilizar os objetivos dos cursos ou programas. Algumas perguntas tornam-se imprescindíveis:

Por que capacitar neste momento? O treinamento visa preparar a equipe para o futuro, corrigir algo que está impactando os resultados ou apoiar os colaboradores em seus desafios atuais?

Quem será desenvolvido? Todos os colaboradores, equipes específicas ou talentos estratégicos?

Quais competências serão abordadas? Como elas contribuem para os objetivos da capacitação?

Como o aprendizado será aplicado no dia a dia? Existe um plano de ação? Quem acompanhará? Como os resultados serão apresentados?

Como medir o impacto do desenvolvimento? O que é realmente importante mensurar e como será feito?

Em tempos de contenção salarial, o desenvolvimento se tornou o benefício mais poderoso, não apenas porque amplia competências, mas porque simboliza valorização. Investir em pessoas é investir no futuro do negócio.

As empresas que entenderem isso primeiro terão vantagem competitiva, não apenas por atrair talentos, mas por mantê-los engajados, leais e preparados para o que vem a seguir.

Qual o papel dos líderes no desenvolvimento de talentos?

Líderes são os principais agentes do aprendizado dentro das organizações. Não basta apenas disponibilizar cursos ou treinamentos; é preciso que cada líder compreenda que seu papel vai além da gestão de tarefas e resultados. Desenvolver pessoas significa inspirar, orientar, desafiar e acompanhar o crescimento da equipe de forma contínua.

Alguns pontos-chave para líderes atuarem efetivamente nesse cenário:

Modelar comportamentos: líderes que aprendem junto com suas equipes mostram que o desenvolvimento é parte do trabalho e não apenas um benefício pontual. Modelam pelo exemplo e, nesse sentido, o líder deve ser o primeiro a aplicar os conhecimentos adquiridos.



Dedicar tempo ao aprendizado: É fundamental criar momentos para ensinar, dar feedback construtivo e discutir como aplicar novas habilidades no dia a dia. A desculpa mais dita por líderes nos meus processos de mentoria é: “não tenho tempo para desenvolver o time!”. Minha resposta sempre é: “Não dá tempo porque isso não é prioridade na sua agenda. Dois minutos de conversa bem direcionados podem transformar um comportamento!”



Conectar desenvolvimento a resultados: O aprendizado deve estar alinhado aos objetivos da equipe e da empresa. Cada novo conhecimento precisa gerar impacto real e esse impacto deve ser explicado ao profissional.



Criar oportunidades de crescimento: Líderes devem identificar talentos estratégicos e mapear caminhos para que competências recém-adquiridas se transformem em novas responsabilidades e desafios. Muitas empresas se veem reféns por falta de sucessores e isso põe em risco a competitividade do negócio.



Medir, reconhecer e celebrar conquistas: ações simples, mas poderosas, fazem diferença no engajamento das equipes. Medir o que realmente importa, no entanto, continua sendo um dos maiores desafios das organizações. Ter indicadores não basta! É preciso garantir que eles reflitam o que, de fato, impulsiona os resultados estratégicos. O faturamento, por exemplo, pode crescer sem que isso se traduza em melhoria do EBITDA. Por isso, medir com propósito é tão essencial quanto reconhecer e celebrar os avanços alcançados.

Em resumo, desenvolvimento de pessoas é também desenvolvimento de líderes. Aqueles que compreendem essa relação e assumem o protagonismo no crescimento de suas equipes estão, na prática, preparando suas organizações para enfrentar os desafios de um mercado em constante transformação.

