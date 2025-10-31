Diário do Nordeste
Imagem mostra profissional de telemarketing

Papo Carreira

Vivo abre 120 vagas para PcD em Fortaleza e outras três capitais; veja cargos

Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo

Redação 21 de Outubro de 2025
Restaurante Vignoli, que tem vagas em diversos cargos em Fortaleza, por dentro

Papo Carreira

Grupo de restaurantes abre mais de 40 vagas de emprego em Fortaleza

Oportunidades estão disponíveis em diferentes unidades

Redação 21 de Outubro de 2025
Imagem de um homem com fone de ouvido utilizando um computador para matéria sobre Prefeitura de Fortaleza abre 3 mil vagas para cursos gratuitos de idiomas e tecnologia.

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre 3 mil vagas para cursos gratuitos de idiomas e tecnologia

As inscrições seguem abertas até dia 6 de novembro

Redação 10 de Outubro de 2025
Imagem mostra a tela de um celular com o aplicativo do FGTS aberto. Na tela, está escrito

Opinião

Empresas do Ceará devem R$ 273,3 milhões em FGTS a 276,7 mil trabalhadores; veja como consultar

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 46,7 mil empresas estão deixando de fazer o depósito do fundo

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 10 de Outubro de 2025
Mulher LGBTI+ participa de evento de empregabilidade.

Papo Carreira

Feirão de empregabilidade oferece mais de 500 vagas de trabalho para público LGBTI+ em Fortaleza

O evento ocorrerá nesta sexta-feira (10), no shopping RioMar Kennedy

Redação 08 de Outubro de 2025
Pessoa tirando carteira de trabalho de dentro do bolso da calça.

Negócios

Sozinha, Fortaleza gera mais empregos do que nove estados brasileiros; veja ranking

Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de janeiro a agosto deste ano

Letícia do Vale 07 de Outubro de 2025
Imagem mostra funcionários da Brisanet

Papo Carreira

Brisanet abre 38 vagas de emprego no Ceará; veja detalhes

Interessados podem se candidatar até 31 de outubro

Redação 07 de Outubro de 2025
Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego

Negócios

'Lista Suja' do trabalho análogo à escravidão é atualizada com 16 empregadores do Ceará

Os casos registrados nesta atualização ocorreram entre os anos de 2020 e 2025

Redação 06 de Outubro de 2025
Imagem de obras de ligação de esgotamento em rua do bairro Granja Portugal, em Fortaleza

Negócios

Investimento em esgotamento sanitário aumenta renda e produtividade no Ceará: 'Vivíamos doentes'

Os avanços em saúde proporcionados pelo acesso ao saneamento reduzem também as vulnerabilidades econômicas da população

Mariana Lemos 23 de Setembro de 2025
Carteira de Trabalho

Papo Carreira

Empresa de gestão de pessoas oferta mais de 100 vagas de emprego e estágio no Ceará; veja cargos

As oportunidades estão distribuídos em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e na região do Cariri

Redação 17 de Setembro de 2025
