Mutirão oferta 44 vagas de emprego em Fortaleza e Região Metropolitana

O grupo MRH Gestão, especialista em gestão de pessoas, realiza um mutirão com 44 vagas de emprego em Fortaleza e municípios da Região Metropolitana, além do interior do Estado.

A ação acontece na próxima quinta-feira (18) na rua Professor Jacinto Botelho, 1600, no bairro Guararapes, na Capital.

As vagas estão concentradas em empresas localizadas em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio e em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Áreas contempladas

As oportunidades contemplam áreas como indústria, serviços, logística, saúde e comércio, com cargos operacionais e técnicos. Há vagas, por exemplo, para as funções de serralheiro, ajudante de serralheiro, pedreiro, jardineiro, auxiliar de carga e descarga, promotor, operador de produção, auxiliar de serviços gerais, entre outros.

Os interessados devem comparecer ao local com documento de identidade (RG), CPF e currículo atualizado, para cadastro e encaminhamento imediato aos processos seletivos conduzidos pela equipe da MRH Gestão.