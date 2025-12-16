Diário do Nordeste
Mutirão oferta 44 vagas de emprego em Fortaleza e Região Metropolitana

A ação acontece na próxima quinta-feira (18), no bairro Guararapes.

Imagem de pessoas trabalhando ilustra matéria sobre mutirão de emprego.
Legenda: As oportunidades contemplam áreas como indústria, serviços, logística, saúde e comércio.
Foto: Divulgação MRH Gestão.

O grupo MRH Gestão, especialista em gestão de pessoas, realiza um mutirão com 44 vagas de emprego em Fortaleza e municípios da Região Metropolitana, além do interior do Estado.

A ação acontece na próxima quinta-feira (18) na rua Professor Jacinto Botelho, 1600, no bairro Guararapes, na Capital. 

As vagas estão concentradas em empresas localizadas em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Eusébio e em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. 

Áreas contempladas

As oportunidades contemplam áreas como indústria, serviços, logística, saúde e comércio, com cargos operacionais e técnicos. Há vagas, por exemplo, para as funções de serralheiro, ajudante de serralheiro, pedreiro, jardineiro, auxiliar de carga e descarga, promotor, operador de produção, auxiliar de serviços gerais, entre outros.

Os interessados devem comparecer ao local com documento de identidade (RG), CPF e currículo atualizado, para cadastro e encaminhamento imediato aos processos seletivos conduzidos pela equipe da MRH Gestão. 

