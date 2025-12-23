Prefeitura de Jaguaruana abre seleção para temporários; veja vagas

A prefeitura de Jaguaruana, no Interior do Ceará, abriu processo seletivo simplificado para a contratação de 110 servidores temporários, em vagas que abrangem todos os níveis de escolaridade. Os aprovados irão compor o quadro de sete secretarias municipais.

Os cargos disponíveis são os de: auxiliar de serviços gerais, operador de máquina, servente de pedreiro, motorista, apreensor de animais, vigia, copeiro, orientador social, agente administrativo, merendeira, auxiliar de serviços educacionais, professor, pedagogo, psicólogo e zelador.

As remunerações iniciais variam de R$ 1.518,00 a R$ 2.462,69, para uma jornada de 40 horas semanais.

>> Veja edital completo

Inscrições

As inscrições começam nesta terça-feira (23) e podem ser feitas até 5 de janeiro de 2026, preenchendo um formulário on-line.

A seleção será em fase única e por análise curricular. O prazo de vigência do processo seletivo é de até 12 meses, prorrogável por igual período, a critério da administração.