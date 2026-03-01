Concurso do IBGE ocorre neste domingo no Ceará; veja salários

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realiza, neste domingo (1º), o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado ao preenchimento de 9.590 vagas temporárias. A prova é realizada no Ceará e nos demais estados brasileiros, com a aplicação mantida em todo o território nacional.

O Instituto informou que monitora a situação de chuvas em regiões como Minas Gerais e Maranhão, tendo atualizado locais de prova especificamente em Juiz de Fora (MG) e Itapecuru Mirim (MA).

Veja também Papo Carreira Prefeitura de Fortaleza abre inscrições de curso gratuito na área de TI

Vagas e remuneração

As oportunidades estão distribuídas entre dois cargos principais:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): São 8.480 vagas com salário de R$ 2.676,24. A função exige a visita a domicílios e estabelecimentos para a coleta de dados estatísticos.

Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ): São 1.110 vagas com remuneração de R$ 3.379,00. O profissional é responsável por gerenciar atividades nas agências de coleta e garantir o cumprimento de cronogramas.

Para ambas as funções, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os contratos têm previsão de duração de até um ano, podendo ser prorrogados por até três anos.

Saiba como são as provas

As provas objetivas, que valem 60 pontos e abrangem temas como língua portuguesa, geografia e ética, ocorrem em turnos diferentes:

Agente (APM): Os portões fecham às 7h30, com início da prova às 8h e término às 11h.

Supervisor (SCQ): Os portões fecham às 13h30, com início às 14h e término às 17h.

Todos os horários seguem rigorosamente o horário de Brasília. O IBGE reforça que o acompanhamento logístico continua para garantir a segurança da aplicação em todos os municípios previstos.