Sefaz-CE abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas
O valor da bolsa ofertada é de R$ 879,99, mais auxílio transporte.
A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) abriu edital para seleção de estagiários de nível superior, com 30 vagas distribuídas em diversas áreas de graduação.
O valor da bolsa ofertada é de R$ 879,99, mais auxílio transporte. A carga horária semanal é de 20 horas para os turnos da manhã ou tarde, distribuídas em 4 horas diárias.
As oportunidades são para estudantes dos seguintes cursos:
- Administração
- Arquitetura
- Ciências Contábeis
- Ciência da Computação
- Ciência de Dados
- Ciências Econômicas
- Direito
- Engenharia Ambiental
- Gestão Ambiental
- Jornalismo
- Marketing
- Psicologia
- Publicidade e Propaganda
- Sistemas e Mídias Digitais
- Tecnologia da Informação
Inscrições
Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de março, preenchendo o formulário de inscrição no site da Sefaz-CE. Os candidatos ainda devem enviar a documentação exigida no edital.
O prazo do período de estágio será de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Sefaz-CE.
A seleção será realizada com análise documental, prova objetiva de múltipla escolha e entrevista. Segundo a Sefaz, candidatos classificados fora das vagas efetivas irão compor um cadastro de reserva de 70 vagas.