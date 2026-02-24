Sefaz-CE abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) abriu edital para seleção de estagiários de nível superior, com 30 vagas distribuídas em diversas áreas de graduação.

O valor da bolsa ofertada é de R$ 879,99, mais auxílio transporte. A carga horária semanal é de 20 horas para os turnos da manhã ou tarde, distribuídas em 4 horas diárias.

As oportunidades são para estudantes dos seguintes cursos:

Administração

Arquitetura

Ciências Contábeis

Ciência da Computação

Ciência de Dados

Ciências Econômicas

Direito

Engenharia Ambiental

Gestão Ambiental

Jornalismo

Marketing

Psicologia

Publicidade e Propaganda

Sistemas e Mídias Digitais

Tecnologia da Informação

Inscrições

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de março, preenchendo o formulário de inscrição no site da Sefaz-CE. Os candidatos ainda devem enviar a documentação exigida no edital.

O prazo do período de estágio será de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Sefaz-CE.

A seleção será realizada com análise documental, prova objetiva de múltipla escolha e entrevista. Segundo a Sefaz, candidatos classificados fora das vagas efetivas irão compor um cadastro de reserva de 70 vagas.