Cigano aponta que Ana Paula Renault chegará à final do BBB 26: 'Positivo para ela levar'

No que depender das cartas, Ana Paula Renault está garantida na final do BBB 26. A informação é de Phelippe Colle, cartomancista e cigano que atende a sister há pelo menos seis anos e garante, sem dúvidas, a existência de energias positivas para a veterana levar o grande prêmio da edição.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Phelippe explicou ter feito uma consulta para Ana Paula antes do início do programa. As cartas, desde então, já mostravam uma tendência positiva para a participação dela, dando dicas de como o desenrolar do jogo poderia significar sucesso.

"Na previsão anual dela, vi que este ano para ela ia ser o ano do sol. É um ano de expansão, visibilidade, crescimento, muito brilho. E aí eu falei para ela, falei mesmo em uma época que ainda não estávamos vendo, que ela ia ganhar. Também disse: "mesmo que você não ganhe, você vai sair de lá muito perto disso". Tenho visto dessa forma", contou o cartomancista.

Previsões para o BBB 26

Phelippe e Ana se conheceram em um atendimento online, mas as análises das cartas feitas pelo profissional acabaram aproximando os dois para além disso. O vínculo ficou mais forte com o passar do tempo e, agora, Ana contrata os serviços dele a cada seis meses.

O cartomancista explica que os encontros com ela ocorrem por meio de uma Mesa Real, serviço com uma leitura de tarô completa, especificando aspectos de relacionamento, saúde, vida profissional e oportunidades do ano de cada cliente.

Veja também Zoeira BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você' Zoeira Alberto Cowboy e Ana Paula Renault discutem no Sincerão do BBB 26

Em dezembro do ano passado, os dois estiveram em uma reunião. Na época, o foco foi montar estratégias para a participação dela no jogo. "Um dos pontos que o jogo falou foi para ela não ter medo. Falei para ela: 'não tenha medo da sua imagem aqui fora, a sua imagem aqui fora vai estar ótima'".

Gerardo Renault, pai de Ana Paula, foi outro tema da consulta. "Disse também para ela não se preocupar tanto com o pai sobre o que eu vi de saúde. Falei para ela que ela só iria receber alguma coisa sobre isso depois de fevereiro, mas reforcei para ela ficar tranquila. E podemos ver que ele melhorou, inclusive", compartilhou Phelippe.

Novas análises das cartas

Nas últimas semanas, Phelippe tem feito novas previsões. Segundo o cartomancista, novas alianças, a jornada até a final do programa e até as desavenças são pontos de atenção.

"Fiz uma leitura ontem para o empresário da Ana e deu que ela vai mudar a posição agora no jogo por conta de alguns acontecimentos que ainda devem ocorrer. Isso tudo vai fazer literalmente como se ficasse partido, rachado", disse ele.

Veja também Zoeira Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (23)? Zoeira Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 50% dos votos

Até mesmo uma briga com Milena, principal aliada dela no jogo, está entre as possibilidades. "Ela vai brigar muito, principalmente com uma mulher que está poderosa no jogo. Pela carta do cachorro junto com a dos peixes, pode representar a Milena, porque o cachorro é alguém muito próximo. Ou seja, não que elas se afastarão de perder a amizade, mas mostra algum vínculo sendo cortado, alguma coisa fazendo com que a relação delas fique um pouco confusa. Isso vai mexer um pouco com a Ana", garantiu.

Mas, no fim, tudo ainda continua positivo para Ana Paula levar o prêmio de mais de R$ 5 milhões do BBB 26.

"Está dividindo entre duas pessoas até o momento. Mas, pelas cartas, ela está mais positiva para levar, tá? Mesmo apertando, espremendo o limão na última gota, até agora ainda mostra ela na final. Vai ser realmente assim pelas beiradas, nada de porcentagens muito altas. Fala muito da Ana Paula ficando num limite, numa barreira entre ela e outra mulher", finalizou o cigano.