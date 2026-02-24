Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cigano aponta que Ana Paula Renault chegará à final do BBB 26: 'Positivo para ela levar'

Phelippe Colle, que atende a sister há mais de 6 anos, tem feito previsões durante o reality.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Duas pessoas sentadas lado a lado em uma mesa de madeira em um ambiente de bar. A mesa contém vários copos com bebidas, uma lata de refrigerante e uma garrafa de água. Ao fundo há um sofá estofado e uma parede com um grande grafite em preto e branco. No canto direito da imagem há um extintor de incêndio apoiado no chão, próximo à parede.
Legenda: Phelippe Colle e Ana Paula se conheceram por conta dos serviços, mas se tornaram amigos.
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

No que depender das cartas, Ana Paula Renault está garantida na final do BBB 26. A informação é de Phelippe Colle, cartomancista e cigano que atende a sister há pelo menos seis anos e garante, sem dúvidas, a existência de energias positivas para a veterana levar o grande prêmio da edição. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Phelippe explicou ter feito uma consulta para Ana Paula antes do início do programa. As cartas, desde então, já mostravam uma tendência positiva para a participação dela, dando dicas de como o desenrolar do jogo poderia significar sucesso.

"Na previsão anual dela, vi que este ano para ela ia ser o ano do sol. É um ano de expansão, visibilidade, crescimento, muito brilho. E aí eu falei para ela, falei mesmo em uma época que ainda não estávamos vendo, que ela ia ganhar. Também disse: "mesmo que você não ganhe, você vai sair de lá muito perto disso". Tenho visto dessa forma", contou o cartomancista.

Previsões para o BBB 26

Phelippe e Ana se conheceram em um atendimento online, mas as análises das cartas feitas pelo profissional acabaram aproximando os dois para além disso. O vínculo ficou mais forte com o passar do tempo e, agora, Ana contrata os serviços dele a cada seis meses.

O cartomancista explica que os encontros com ela ocorrem por meio de uma Mesa Real, serviço com uma leitura de tarô completa, especificando aspectos de relacionamento, saúde, vida profissional e oportunidades do ano de cada cliente. 

Veja também

teaser image
Zoeira

BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você'

teaser image
Zoeira

Alberto Cowboy e Ana Paula Renault discutem no Sincerão do BBB 26

Em dezembro do ano passado, os dois estiveram em uma reunião. Na época, o foco foi montar estratégias para a participação dela no jogo. "Um dos pontos que o jogo falou foi para ela não ter medo. Falei para ela: 'não tenha medo da sua imagem aqui fora, a sua imagem aqui fora vai estar ótima'".

Gerardo Renault, pai de Ana Paula, foi outro tema da consulta. "Disse também para ela não se preocupar tanto com o pai sobre o que eu vi de saúde. Falei para ela que ela só iria receber alguma coisa sobre isso depois de fevereiro, mas reforcei para ela ficar tranquila. E podemos ver que ele melhorou, inclusive", compartilhou Phelippe. 

Novas análises das cartas

Nas últimas semanas, Phelippe tem feito novas previsões. Segundo o cartomancista, novas alianças, a jornada até a final do programa e até as desavenças são pontos de atenção. 

"Fiz uma leitura ontem para o empresário da Ana e deu que ela vai mudar a posição agora no jogo por conta de alguns acontecimentos que ainda devem ocorrer. Isso tudo vai fazer literalmente como se ficasse partido, rachado", disse ele.

Veja também

teaser image
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (23)?

teaser image
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 50% dos votos

Até mesmo uma briga com Milena, principal aliada dela no jogo, está entre as possibilidades. "Ela vai brigar muito, principalmente com uma mulher que está poderosa no jogo. Pela carta do cachorro junto com a dos peixes, pode representar a Milena, porque o cachorro é alguém muito próximo. Ou seja, não que elas se afastarão de perder a amizade, mas mostra algum vínculo sendo cortado, alguma coisa fazendo com que a relação delas fique um pouco confusa. Isso vai mexer um pouco com a Ana", garantiu.

Mas, no fim, tudo ainda continua positivo para Ana Paula levar o prêmio de mais de R$ 5 milhões do BBB 26. 

"Está dividindo entre duas pessoas até o momento. Mas, pelas cartas, ela está mais positiva para levar, tá? Mesmo apertando, espremendo o limão na última gota, até agora ainda mostra ela na final. Vai ser realmente assim pelas beiradas, nada de porcentagens muito altas. Fala muito da Ana Paula ficando num limite, numa barreira entre ela e outra mulher", finalizou o cigano.

Assuntos Relacionados
Duas pessoas sentadas lado a lado em uma mesa de madeira em um ambiente de bar. A mesa contém vários copos com bebidas, uma lata de refrigerante e uma garrafa de água. Ao fundo há um sofá estofado e uma parede com um grande grafite em preto e branco. No canto direito da imagem há um extintor de incêndio apoiado no chão, próximo à parede.
Zoeira

Cigano aponta que Ana Paula Renault chegará à final do BBB 26: 'Positivo para ela levar'

Phelippe Colle, que atende a sister há mais de 6 anos, tem feito previsões durante o reality.

Mylena Gadelha
Há 36 minutos
Imagem de um homem idoso com cabelo grisalho, barba e óculos pretos, sorrindo, em um evento com fundo azul e logotipo. Ideal para conteúdo sobre envelhecimento ativo.
Zoeira

Morre Robert Carradine, ator de 'Lizzie McGuire', aos 71 anos

Ator convivia com um diagnóstico de bipolaridade há quase 20 anos.

Redação
Há 2 horas
Ana Paula Renault e Alberto Cowboy.
Zoeira

Alberto Cowboy e Ana Paula Renault discutem no Sincerão do BBB 26

Rivais voltaram se enfrentar na noite dessa segunda-feira (23).

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto para ilustrar a enquete BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (23)?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Foto para ilustrar Sincerão do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (23)

Dinâmica agitou a casa antes do resultado do paredão.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
A cantora Maria Bethânia não detalhou o motivo do cancelamento.
Zoeira

Maria Bethânia cancela show no Coala Festival Portugal 2026 e Caetano Veloso assume atração

Organização citou “motivo de força maior” como motivo do cancelamento.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
O momento em que Ana Paula amassa o chapéu de Cowboy repercutiu negativamente nas redes sociais.
Zoeira

Ana Paula pode ser expulsa do BBB 26? Entenda polêmica após briga com Cowboy 

Amasso em chapéu, discussão acalorada e suposto contato físico movimentam pedidos de punição nas redes.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Gerardo, pai de Ana Paula Renault, tem 96 anos.
Zoeira

BBB 26: Irmã de Ana Paula Renault atualiza estado de saúde do pai

Comentário durante discussão no reality gerou preocupação fora da casa e família esclareceu quadro clínico do patriarca.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Marciele alertou Jordana sobre suposta agressão sem querer na casa do BBB 26.
Zoeira

Marciele relata esbarrão de Jordana durante discussão no BBB 26 e faz alerta à colega

Participante afirma que atitude aconteceu sem intenção, mas pediu mais cautela em momentos de tensão no reality.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem com duas fotos lado a lado. Na imagem da esquerda, uma pessoa sentada em um ambiente interno com prateleiras ao fundo, usando uma camisa xadrez verde e um colete amarelo estampado, segurando um conjunto de cartas pretas nas mãos. Na imagem da direita, duas pessoas sentadas em uma mesa de bar com bebidas sobre a mesa; uma das pessoas faz um gesto com as mãos enquanto a outra está inclinada em direção a ela. A parede ao fundo tem um grande grafite em preto e branco.
Zoeira

Conheça Phelippe Colle, cartomante de Ana Paula que vive há mais de 13 anos em Fortaleza

Cigano foi citado pela sister no BBB 26 e revela ter lotado a agenda de atendimentos até abril.

Mylena Gadelha
23 de Fevereiro de 2026
As atrizes Adriana Esteves e Débora Falabella posam caracterizadas como Carminha e Nina em uma cozinha, com Carminha apontando para a câmera enquanto veste um avental branco. O cenário de fundo apresenta utensílios domésticos e um forno, capturando a rivalidade icônica das personagens em uma atmosfera cotidiana e expressiva.
Zoeira

'Avenida Brasil' será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

Novela exibida originalmente em 2012 e já reprisada em 2019 volta às telas da Globo em março.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Ana Paula e Alberto Cowboy começaram a discussão na sala e seguiram com a confusão na área externa. A participante Milena tentou intervir na confusão em diferentes momentos.
Zoeira

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy têm nova briga no BBB 26

Confusão começou na cozinha e terminou na piscina.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Chaiany, Milena e Maxiane, participantes do BBB 26 que estão no paredão
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 50% dos votos

Maxiane, Chaiany e Milena disputam a preferência do público.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Ana Paula Renault conversando com o pai, Geraldo Renault, em ambiente interno, demonstrando interação e atenção entre eles.
Zoeira

BBB 26: Pai de Ana Paula grava vídeo em apoio à filha: 'Estou torcendo por você'

Geraldo Renaut é ex-deputado federal e tem 96 anos.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Casal em elegância em um evento, vestido formalmente, sorrindo e com postura confiante, no cenário de um palco ou um set de filmagem, em preto e branco, promovendo felicidade e sofisticação.
Zoeira

Veja os dois filmes mudos que ganharam o Oscar de Melhor Filme

Produções impressionaram pelas narrativas sobre amor, amizade e superação de desafios.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Montagem de duas fotos mostra Herson Capri e seu filho Lucas em momentos distintos, evidenciando a passagem do tempo e o forte laço entre pai e filho. Na imagem atual, ambos sorriem para uma selfie em close, enquanto o registro antigo mostra Herson abraçando Lucas ainda criança em uma piscina.
Zoeira

Filho de Herson Capri posta homenagem após pai sofrer infarto: ‘Sempre juntos’

O ator de 74 anos teve que cancelar apresentações de teatro após infarto, mas já se encontra recuperado.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações
Zoeira

'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações

Com trajetória consolidada no rádio e na TV do Ceará, comunicador ganha projeção nacional ao transformar humor e performance em linguagem digital.

Maria Clarice Nascimento
23 de Fevereiro de 2026
Ana Paula.
Zoeira

BBB 26: Ana Paula Renault e Alberto Cowboy protagonizam discussão na madrugada

O embate ocorreu na cozinha, após a formação do paredão.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Paredão BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: Chaiany, Milena ou Maxiane? Vote em quem deve sair no Paredão

A mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (24).

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Paredão BBB 26.
Zoeira

Veja como foi a formação do sexto paredão do BBB 26

O mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (24).

Redação
22 de Fevereiro de 2026