Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ator cearense João Fontenele estreia na novela da seis da Globo

De Acaraú, o artista interpreta o vereador Bastião, personagem que se envolve com a vilã Virgínia (Theresa Fonseca).

Escrito por
João Gabriel Tréz joao.gabriel@svm.com.br
Zoeira
O ator João Fontenele, caracterizado como o personagem Bastião, posa em um escritório de época vestindo um terno cinza clássico de três peças com óculos e bigode. O ambiente ao fundo apresenta paredes verdes escuras, uma janela com vitral colorido e móveis rústicos com uma máquina de escrever antiga, compondo uma cena sóbria e elegante.
Legenda: João Fontenele é um dos destaques da nova novela das seis da Globo, "A Nobreza do Amor", como o vereador Bastião.
Foto: Estevam Avellar / Globo.

Quem ligar a TV para acompanhar a “A Nobreza do Amor”,  nova novela das 18 horas da Rede Globo, verá também a estreia de um ator cearense na televisão aberta. É João Fontenele, natural de Acaraú, que vive o vereador Bastião no novo folhetim da emissora.

A primeira aparição do personagem ocorreu na última terça-feira (17), segundo capítulo da novela, e ele segue até o final da trama. Bastião, explica o ator ao Diário do Nordeste, é o vereador mais votado da cidade fictícia de Barro Preto, secretário do prefeito Bartô (Fábio Lago) e apaixonado pela vilã Virgínia (Theresa Fonseca).

“Ele tenta conquistá-la a todo custo, mas é esnobado pela vilã, que, de vez em quando, cede às investidas dele. O personagem circula por alguns núcleos, pois é o fofoqueiro da cidade, conhecido como ‘Boca de Sacola’”, partilha João.

Veja também

teaser image
Zoeira

'Avenida Brasil' será reexibida no Vale a Pena Ver de Novo

teaser image
Zoeira

‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha primeiro trailer com Tom Holland e Zendaya; veja

“A Nobreza do Amor” se passa no município fictício, que fica no Rio Grande do Norte. A trama principal da novela acompanha a fuga da princesa africana Alika (Duda Santos) para o Brasil. É em Barro Preto que ela se esconde e é alvo de ciúmes de Virgínia.

É uma novela leve, exibida no horário das 18h, mas que traz críticas sociais apresentadas com muita inteligência”, define o ator.

Expectativa pela reação do público

“Os núcleos com os quais mais convive são: a pensão de Dona Geralda (Carol Badra), onde interage com outras personalidades de Barro Preto, além do núcleo do prefeito e da vilã”, aponta.

Apesar da novela das seis ser a primeira de João exibida na TV aberta, o cearense fez parte do elenco de “Guerreiros do Sol”, folhetim que estreou na Globoplay e depois foi exibida em canal fechado.

Veja também

teaser image
Verso

Tem cearense 'de ruma’ em ‘Guerreiros do Sol’: veja artistas do Ceará que compõem elenco da novela

teaser image
Verso

Destaque em ‘Guerreiros do Sol’, Larissa Goes celebra cenário artístico do Ceará: 'Muito orgulho'

“Eu amo a dinâmica de fazer novela: a rotina e as relações construídas ao longo de todo o processo. A principal diferença em relação às novelas do streaming é que gravamos enquanto a obra está sendo exibida na TV”, reconhece.

Isso permite, segundo João, “que o público interfira, de alguma forma, no desenrolar da trama”

“É a primeira vez que vivencio isso. Fico curioso e nervoso com o retorno do público — se meu personagem vai agradar ou não. Espero que seja uma experiência linda e que Bastião seja bem recebido”
João Fontenele
ator

Abertura para intérpretes de outros estados

Foi a experiência anterior na novela de streaming que abriu as portas para o papel em “A Nobreza do Amor”.

“A produtora de elenco Marcella Bergamo gostou muito da minha atuação em ‘Guerreiros do Sol’. Eu já a conhecia, pois minha primeira participação na Globo foi por meio dela, em ‘Onde Nascem os Fortes’, em 2018”, relembra.

No ano passado, João foi ao Rio de Janeiro para apresentar um curta dirigido por ele, “Peixe Morto”, em um festival. Na passagem pela cidade, a produtora convidou o ator para participar de um novo projeto na emissora

“Na ocasião, ela gravou um monólogo meu, que utilizou para me apresentar à equipe de direção da novela. Em novembro de 2025, ela me ligou confirmando que eu integraria o elenco”, recupera.

O ator João Fontenele posa em um tapete vermelho vestindo uma camisa oversized de tom claro com sobreposições estruturadas e bermuda bege de corte utilitário. Ao fundo, um painel texturizado em tons de vermelho exibe o título 'A Nobreza do Amor' em letras douradas, completando o visual moderno e sofisticado.
Legenda: Natural de Acaraú, João Fontenele já fez trabalhos como "Guerreiros do Sol" e "Milagre do Destino".
Foto: Lucas Teixeira / Globo.

De lá para cá, João passou por diversos processos para se preparar para o papel. “Tivemos preparação corporal, construção de personagem, acompanhamento com fonoaudióloga, estudo de prosódia, entre outros processos. Tudo está sendo feito com muito cuidado e sensibilidade”, ressalta.

A presença de artistas do Ceará tem se fortalecido nos últimos anos nas tramas da Globo, bem como de intérpretes de outros estados fora do eixo Rio-São Paulo.

“Acredito que o público esteja cobrando mais representatividade. As pessoas querem se ver na tela. Hoje, com as redes sociais e as diversas formas de comunicação, o público está mais atento e exigente”, compreende.

Assuntos Relacionados
Montagem de fotos mostra Alanis Guillen à esquerda e Alanis e Giovanna à direita.
Zoeira

Alanis Guillen termina namoro com produtora após repercussão de falas preconceituosas

A atriz e a produtora Giovanna Reis estavam juntas há quase quatro anos.

Redação
Há 37 minutos
BBB 26: Grupo de particiantes no jardim da cadas. quatro pessoas aparecem sentadas e uma mulher de roupa preta aparece em pé. Milena provocou Cowboy e disse que irá eliminá-lo em um paredão.
Zoeira

BBB 26: Milena enfrenta Cowboy após eliminação de Breno: 'você vai sair'

Confinada trocou acusações com rival e o desafiou para o paredão.

Redação
Há 1 hora
O ator João Fontenele, caracterizado como o personagem Bastião, posa em um escritório de época vestindo um terno cinza clássico de três peças com óculos e bigode. O ambiente ao fundo apresenta paredes verdes escuras, uma janela com vitral colorido e móveis rústicos com uma máquina de escrever antiga, compondo uma cena sóbria e elegante.
Zoeira

Ator cearense João Fontenele estreia na novela da seis da Globo

De Acaraú, o artista interpreta o vereador Bastião, personagem que se envolve com a vilã Virgínia (Theresa Fonseca).

João Gabriel Tréz
Há 1 hora
‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha primeiro trailer com Tom Holland e Zendaya; veja
Zoeira

‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ ganha primeiro trailer com Tom Holland e Zendaya; veja

Longa deve ser lançado no dia 30 de julho.

Redação
18 de Março de 2026
Milena, Samira, e Ana Paula no quarto Sonho da Eternidade.
Zoeira

BBB 26: Milena questiona atitude de Ana Paula após troca de cama; "Qual foi a sua?"

Jornalista disse que conversará com aliadas nesta quarta-feira (18).

Redação
18 de Março de 2026
Foto de Breno ao lado de Tadeu.
Zoeira

BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Breno

Apresentador destacou a trajetória dos emparedados antes do anúncio da eliminação no nono paredão do reality.

Redação
17 de Março de 2026
Foto de Breno do BBB 26.
Zoeira

Veja trajetória de Breno, participante eliminado no 9º paredão do BBB 26

Brother entrou no grupo dos Pipocas, e saiu com 58,96% dos votos.

Redação
17 de Março de 2026
Foto de Breno do BBB 26.
Zoeira

Breno é o oitavo eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
17 de Março de 2026
Ney Matogrosso e a mãe em 2022, quando ela completou 100 anos.
Zoeira

Mãe de Ney Matogrosso morre aos 103 anos no Rio de Janeiro

Comunicado divulgado nas redes sociais diz que ela partiu após período de cuidados.

Redação
17 de Março de 2026
Foto de Ana Paula, do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: final aponta saída de Ana Paula no Paredão

Berlinda desta semana é formada por Ana Paula, Breno e Leandro Boneco.

Redação
17 de Março de 2026
montagem de fotos de Ana Paula, Breno e Boneco para matéria sobre a enquete do paredão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada segue indicando saída de sister no Paredão

Berlinda desta semana é formada por Ana Paula, Breno e Leandro Boneco.

Redação
17 de Março de 2026
Montagem de fotos de Jordana e Marciele, ambas do BBB 26. Na primeira, Jordana veste uma blusa de alças rosa. Na segunda, Marciele está de óculos e vestido azul rendado na parte superior.
Zoeira

Em nova briga no BBB 26, Marciele provoca Jordana: 'Ninguém consegue ficar contigo'

Discussão no sincerão expõs nova crise entre as sisters.

Redação
17 de Março de 2026
Foto com montagem de Ivete Sangalo e Tiago, suposto affair da cantora. Na primeira imagem, ela aparece sorrindo e vestindo uma jaqueta jeans. Na segunda foto, ele aparece com um boné azul e uma blusa branca.
Zoeira

Empresário apontado como affair de Ivete a acompanha há meses, diz site

Tiago Maia já estaria ao lado da cantora desde o início do ano.

Redação
17 de Março de 2026
Atriz Kiki Shepard com cabelo com franja, trajando um terno azul com símbolos brancos, com um sutiã branco por baixo.
Zoeira

Morre Kiki Shepard, atriz de 'Grey's Anatomy', aos 74 anos

Artista teve carreira na TV, no teatro e ficou 15 anos no Showtime at the Apollo.

Redação
17 de Março de 2026
Juliano, Jonas, e Gabriela.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no Sincerão desta segunda (16)?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
17 de Março de 2026
Foto do apresentador Tadeu do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (16)

Dinâmica agitou a casa antes do resultado do Paredão.

Redação
16 de Março de 2026
À esquerda, uma pessoa está sentada em uma cama hospitalar vestindo um conjunto de roupa acetinada escura, segurando um copo descartável na mão e amamentando um bebê que está coberto por um pano rosa claro com bordados. O ambiente apresenta paredes claras e iluminação interna. À direita, aparece a parte superior do corpo de outra pessoa em um ambiente externo ou bem iluminado, com plantas desfocadas ao fundo.
Zoeira

Ex-esposa de Pedro, do BBB 26, publica imagens do nascimento da filha do ex-casal

Aurora nasceu na última sexta-feira (13), mas parto não foi acompanhado pelo empresário.

Redação
16 de Março de 2026
Leonela e Gil do Vigor trocaram farpas nas redes sociais.
Zoeira

Gil do Vigor rebate ex-Masterchef Leonela Borges após ser chamado de 'gay caricato'

Ex-BBB afirmou que ataque mistura opinião com preconceito.

Redação
16 de Março de 2026
foto do ator Matt Clark em tapete vermelho.
Zoeira

Matt Clark, ator do 'De Volta para o Futuro 3', morre aos 89 anos

Matt Clark viveu uma carreira de décadas dedicadas ao cinema e à televisão.

Redação
16 de Março de 2026
Influenciadora Vanessa Hahai ficou conhecida por vídeos de humor, além de mostrar o cotidiano na periferia de Fortaleza.
Zoeira

Influenciadora Vanessa Hahai morre aos 41 anos após complicações de pneumonia

Em Fortaleza (CE), ela chegou a ser entubada após o quadro se agravar.

João Lima Neto
16 de Março de 2026