Ator cearense João Fontenele estreia na novela da seis da Globo

Quem ligar a TV para acompanhar a “A Nobreza do Amor”, nova novela das 18 horas da Rede Globo, verá também a estreia de um ator cearense na televisão aberta. É João Fontenele, natural de Acaraú, que vive o vereador Bastião no novo folhetim da emissora.

A primeira aparição do personagem ocorreu na última terça-feira (17), segundo capítulo da novela, e ele segue até o final da trama. Bastião, explica o ator ao Diário do Nordeste, é o vereador mais votado da cidade fictícia de Barro Preto, secretário do prefeito Bartô (Fábio Lago) e apaixonado pela vilã Virgínia (Theresa Fonseca).

“Ele tenta conquistá-la a todo custo, mas é esnobado pela vilã, que, de vez em quando, cede às investidas dele. O personagem circula por alguns núcleos, pois é o fofoqueiro da cidade, conhecido como ‘Boca de Sacola’”, partilha João.

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“A Nobreza do Amor” se passa no município fictício, que fica no Rio Grande do Norte. A trama principal da novela acompanha a fuga da princesa africana Alika (Duda Santos) para o Brasil. É em Barro Preto que ela se esconde e é alvo de ciúmes de Virgínia.

“É uma novela leve, exibida no horário das 18h, mas que traz críticas sociais apresentadas com muita inteligência”, define o ator.

Expectativa pela reação do público

“Os núcleos com os quais mais convive são: a pensão de Dona Geralda (Carol Badra), onde interage com outras personalidades de Barro Preto, além do núcleo do prefeito e da vilã”, aponta.

Apesar da novela das seis ser a primeira de João exibida na TV aberta, o cearense fez parte do elenco de “Guerreiros do Sol”, folhetim que estreou na Globoplay e depois foi exibida em canal fechado.

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“Eu amo a dinâmica de fazer novela: a rotina e as relações construídas ao longo de todo o processo. A principal diferença em relação às novelas do streaming é que gravamos enquanto a obra está sendo exibida na TV”, reconhece.

Isso permite, segundo João, “que o público interfira, de alguma forma, no desenrolar da trama”.

“É a primeira vez que vivencio isso. Fico curioso e nervoso com o retorno do público — se meu personagem vai agradar ou não. Espero que seja uma experiência linda e que Bastião seja bem recebido” João Fontenele ator

Abertura para intérpretes de outros estados

Foi a experiência anterior na novela de streaming que abriu as portas para o papel em “A Nobreza do Amor”.

“A produtora de elenco Marcella Bergamo gostou muito da minha atuação em ‘Guerreiros do Sol’. Eu já a conhecia, pois minha primeira participação na Globo foi por meio dela, em ‘Onde Nascem os Fortes’, em 2018”, relembra.

No ano passado, João foi ao Rio de Janeiro para apresentar um curta dirigido por ele, “Peixe Morto”, em um festival. Na passagem pela cidade, a produtora convidou o ator para participar de um novo projeto na emissora.

“Na ocasião, ela gravou um monólogo meu, que utilizou para me apresentar à equipe de direção da novela. Em novembro de 2025, ela me ligou confirmando que eu integraria o elenco”, recupera.

Legenda: Natural de Acaraú, João Fontenele já fez trabalhos como "Guerreiros do Sol" e "Milagre do Destino". Foto: Lucas Teixeira / Globo.

De lá para cá, João passou por diversos processos para se preparar para o papel. “Tivemos preparação corporal, construção de personagem, acompanhamento com fonoaudióloga, estudo de prosódia, entre outros processos. Tudo está sendo feito com muito cuidado e sensibilidade”, ressalta.

A presença de artistas do Ceará tem se fortalecido nos últimos anos nas tramas da Globo, bem como de intérpretes de outros estados fora do eixo Rio-São Paulo.

“Acredito que o público esteja cobrando mais representatividade. As pessoas querem se ver na tela. Hoje, com as redes sociais e as diversas formas de comunicação, o público está mais atento e exigente”, compreende.