Cantora Iara Pamella busca filho desaparecido há 4 meses

A cantora Iara Pamella usou as redes sociais, nesta quarta-feira (6), para fazer um apelo em busca do filho, Geraldo Felipe da Silva, desaparecido há cerca de quatro meses. A artista pernambucana, radicada no Ceará, afirmou que não tem notícias do jovem desde o dia 28 de dezembro de 2025.

Em vídeo publicado no Instagram, a cantora pediu ajuda dos seguidores para compartilhar a mensagem e tentar localizar o filho, que completou 30 anos no último dia 2 de abril. Última vez que foi visto foi em Feira de Santana (BA).

Foto: Reprodução/Instagram.

“Oi, gente. Sua cantora passando aqui para fazer esse vídeo, que também é um apelo. Peço que todos vocês compartilhem. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse até o meu filho Felipe, filho da sua mãe aqui, Iara. Tô preocupada”, declarou.

A artista relatou a angústia diante da falta de informações sobre o paradeiro do filho.

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“Não tenho notícias suas. Pergunto para as pessoas, busco notícias, mas sem nenhum resultado positivo. A última vez que eu falei com o meu filho foi no dia 28 de dezembro de 2025 e eu tô muito aflita, angustiada, sem notícias suas”, disse Iara.

Problemas psicológicos

Durante o apelo, Iara Pamella afirmou acreditar que o filho "não tá bem psicologicamente" e pediu para que ele entre em contato.

"Filho, eu te amo. Deus te abençoe, meu filho. Onde você estiver, se você ver esse vídeo, entra em contato com a mamãe. Me dê notícias. Eu tô preocupada, eu tô aflita”, afirmou.

A cantora também pediu ajuda de pessoas que possam ter informações sobre Geraldo Felipe da Silva.

“Quem puder compartilhe, porque é muito importante. Nós todos da família,eu, seus irmãos, sua avó, estamos preocupados com você, filho, querendo notícias suas”, completou.