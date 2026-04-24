Silvânia Aquino diz querer seguir até o fim da carreira em empresa de Safadão

A cantora Silvânia Aquino revelou, em entrevista à coluna, que pretende manter a trajetória artística vinculada à empresa de Wesley Safadão até encerrar a carreira. A declaração foi feita durante entrevista ao lado do parceiro Berg Rabelo, em meio à preparação para a estreia da dupla no Garota VIP, que acontece neste sábado (25), em Fortaleza.

"Acho que encerro minha carreira artística na Camarote Shows. Veja só que fechação. Vai demorar um pouco, que eu quero cantar muito, mas eu encerro aqui. Não sei quando, não sei que ano. Até quando os ossos aguentarem", declarou Silvânia Aquino.

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Vivendo uma nova fase profissional, os artistas destacam a intensidade da agenda e os projetos em andamento, incluindo gravações e uma sequência de shows pelo país. A dupla também se prepara para uma maratona no período junino, com apresentações em grandes polos do Nordeste.

A declaração de Silvânia reforça o vínculo com o escritório e projeta um futuro duradouro dentro da estrutura empresarial que também gerencia a carreira de Safadão, consolidando a aposta da cantora na continuidade do trabalho em conjunto. A fala da artista bate de frente com um movimento "natural" do forró, em que duplas ou grupos vivem em constantes idas e vindas em bandas.

Silvânia morando no Ceará

Vivendo em Fortaleza desde o final do ano passado, Silvânia revelou que tem aproveitado a estadia.

Segundo Berg, a agenda cheia entre gravações, shows e divulgações reduziu o tempo disponível para passeios com amigos, mas alguns momentos já foram compartilhados. “Já levei ela na praia para comer um peixinho, além de irmos um grande parque aquático".

O cantor também destacou, em tom descontraído, as tentativas de ampliar os passeios pelo estado. “Silvânia dorme muito também. Eu tenho que chegar lá puxando ela pelo pé, né?”, brincou.

Silvânia reforçou que ainda há muito a conhecer, mas sem pressa para explorar o destino. “Não tenho pressa, eu moro aqui. Não me apressa porque eu moro aqui".