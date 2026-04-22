Por que Wesley Safadão voltou a morar em Fortaleza?

O retorno do cantor Wesley Safadão a Fortaleza, em janeiro deste ano, teve como principal motivação um novo passo estratégico na carreira: a reestruturação da Potência Music, empresa do cantor que passa a atuar como gravadora e hub completo de gestão artística e produção musical.

Em entrevista exclusiva concedida nesta quarta-feira (22), na sede da empresa localizada próxima à residência do artista na capital cearense, Safadão detalhou que a decisão de deixar São Paulo e retornar ao Ceará está diretamente ligada ao fortalecimento do projeto.

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“Um dos principais motivos da minha volta para Fortaleza é a Potência Music”, afirmou o artista.

A empresa, criada há cerca cinco anos, entra agora em uma nova fase, com reposicionamento no mercado e foco no ambiente digital. Segundo o cantor, a iniciativa busca oferecer direcionamento artístico e estrutural para novos talentos, especialmente aqueles que ainda enfrentam dificuldades para se inserir nas plataformas musicais.

A reformulação foi apresentada oficialmente durante coletiva de imprensa e marca o início de um novo ciclo na trajetória do artista.

Ao lado do produtor musical Rod Bala e do empresário Wagner Barbosa, Safadão destacou a união de experiências como peça-chave para o projeto. “Ninguém faz nada só. Estamos unindo forças para fortalecer a Potência Music”, ressaltou.

O movimento também acompanha um cenário favorável no Nordeste, especialmente no Ceará, que vive um momento de efervescência musical.

Safadão relembrou o início da carreira com a banda Garota Safada e comparou com o atual contexto. “Fortaleza sempre foi uma cidade muito aquecida de produtos musicais. Hoje vivemos novamente a chegada de novos artistas”, disse.

Como funciona o trabalho da gravadora?

A Potência Music terá como diferencial o foco no desenvolvimento artístico, sem atuação direta na venda de shows. A nova estrutura pretende investir em inovação, produção de conteúdo e estratégias digitais.

Além disso, o projeto também terá atenção especial ao público feminino. Artistas como Amanda (Rainha da Farra), Joyce Tayná e Fernandinha já foram anunciadas, reforçando o compromisso com a valorização das mulheres no forró e na música nordestina.

Outro destaque é o lançamento do projeto “Potência Máxima”, previsto para a próxima semana. A iniciativa contará com uma live reunindo artistas da gravadora e convidados, com gravação de músicas inéditas e feats que serão posteriormente lançados oficialmente.

Com a nova fase da Potência Music, Safadão afirma que o objetivo vai além do próprio crescimento profissional. “O intuito é retribuir à música como um todo, principalmente à música do Nordeste”, concluiu.