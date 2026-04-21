Pamella Holanda anuncia segunda gravidez com DJ Ivis

A influenciadora Pamella Holanda anunciou estar grávida pela segunda vez. Pamella publicou nessa segunda-feira (20) foto da filha mais velha com o empresário DJ Ivis vestindo uma blusa com a expressão "best sister ever".

Na legenda, a influenciadora contou que a menina de 5 anos foi oficialmente promovida à irmã mais velha. O casal passou por diversas polêmicas nos últimos anos e passou a ser visto em público novamente ainda no ano passado.

Em 2021, Ivis foi condenado por violência doméstica depois do vazamento de um vídeo. Nas imagens, ele aparecia agredindo Pamella, na época grávida de nove meses.

Também houve divulgação de outro vídeo em que ele batia na cabeça da esposa na presença de outra mulher e da filha ainda bebê.

A reaproximação do casal foi alvo de críticas de milhares de mulheres nas redes sociais: "se um homem fizesse comigo o que esse cara fez com essa moça, meu Deus do céu …. Nunca mais na vida eu deixaria ele me tocar!", falou uma das seguidoras.

CONDENAÇÃO

Em março do ano passado, a Justiça do Ceará decidiu condenar Iverson de Souza Araújo, o 'DJ Ivis' , a oito meses e oito dias de detenção pelo crime de violência doméstica.

A sentença foi proferida na Vara Única Criminal do Eusébio.

DJ Ivis foi denunciado por agredir a então esposa, no dia 2 de julho de 2021, na cidade do Eusébio. O artista foi acusado e condenado pelos crimes de ameaça e violência doméstica e familiar, "após ele ter agredido a vítima, provocando-lhe lesões leves, e a ameaçado com uma faca de cozinha".

Legenda: Ivis estava preso desde julho em unidade prisional em Aquiraz, na Grande Fortaleza Foto: Rafaela Duarte

A denúncia foi recebida pela Justiça no dia 28 de julho de 2021. Ele chegou a ter prisão preventiva decretada em 14 de julho de 2021, mas foi posto em liberdade no dia 22 de outubro de 2021, conforme o MP

Iverson ficou preso no Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC) após ser localizado em um condomínio de luxo localizado em Aquiraz, quando foram divulgados vídeos das agressões cometidas por ele.