DJ Ivis e Pâmella Holanda reaparecem juntos, em foto com família, em Paris

As redes sociais foram surpreendidas por fotos de DJ Ivis e Pâmella Holanda juntos, em viagem em família, na França, nesta segunda-feira (3). Em julho de 2021, o produtor musical foi preso após imagens dele em agressões contra a mãe da filha serem divulgadas.

O paraibano publicou a foto no Instagram em um álbum com fotos no Museu do Louvre. Pâmella aparece ao lado dele e da filha sorrindo, além da mãe do produtor musical. Não se sabe em qual o nível está a relação dos dois.

"Pela primeira vez na vida experimentando ser o turista", escreveu DJ Ivis na descrição das imagens.

Seguidores do produtor escreveram nos comentários mensagens como "O amor venceu, sejam feliz" e "A foto em família veio tudo novo se fez".

Desde outubro do ano passado, usuários comentam na possibilidade de retorno do ex-casal. Ele apareceu em foto do aniversário da filha ao lado de Pâmella. Na época, a influenciadora disse manter contato com o artista por causa da filha.

"Nosso casamento acabou, mas ainda temos uma filha. Nunca tinha falado sobre como é a minha relação, porque só cabe a mim e a ele. Nós dois somos pessoas públicas e a Mel, querendo ou não, se torna também", disse ela.

Até o momento, nenhum dos dois declarou se retornaram relação amorosa.