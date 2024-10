Pâmella Holanda se pronuncia após aparecer em foto com DJ Ivis: 'Ainda temos uma filha'

A influenciadora Pâmella Holanda fez um pronunciamento no Instagram após aparecer pela primeira vez em foto ao lado do ex-marido DJ Ivis, desde que o casal se separou em 2021 por conta de agressões físicas do músico contra a cearense. Os dois posaram juntos no aniversário de quatro anos de Mel, filha do ex-casal.

A aparição dividiu opiniões nas redes sociais, e neste sábado, Pâmella resolveu comentar o fato com seus seguidores. Ela e Ivis possuem uma "relação muito boa", segundo a influenciadora.

"Isso é algo que acredito ser muito mérito meu, de saber conduzir, saber ceder e ter maturidade. Mas, sem deixar me impor", indicou.

Pâmella explicou que mantém contato com o ex-marido por conta da filha: "Nosso casamento acabou, mas ainda temos uma filha. Nunca tinha falado sobre como é a minha relação, porque só cabe a mim e a ele. Nós dois somos pessoas públicas e a Mel, querendo ou não, se torna também".

"Sei que vou chocar muitas pessoas com o que vou dizer, mas vai ter gente que vai me entender [...] Não consigo esconder a minha alegria de que eu tenho caminhado no caminho certo, de que tenho feito escolhas sábias, não só para mim, como para a minha filha também", comentou a cearense.

Violência doméstica e prisão

À época da separação, foram divulgados vídeos de DJ Ivis batendo em Pâmela em mais de uma ocasião. A repercussão terminou com a prisão do produtor em julho de 2021, mas ele foi solto em outubro do mesmo ano, após pedir habeas corpus para aguardar o julgamento em liberdade.

Em 2022, Ivis foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por lesão corporal leve e crime de constrangimento e vexame à criança.