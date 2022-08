DJ Ivis é denunciado pelo Ministério Público do Ceará; saiba por quais crimes o músico é acusado

Passado um ano das agressões contra Pamella Holanda repercutirem na imprensa e a vítima registrar Boletim de Ocorrência, o Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou o músico Iverson de Souza Araújo. DJ Ivis agora é acusado e alvo de uma ação penal pelos crimes de lesão corporal leve e crime de constrangimento e vexame à criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso à peça acusatória com exclusividade. Consta no documento assinado por representante da 3ª Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher pedido do MP para a Justiça arbitrar valor para reparação de danos morais, a ser revertido para a vítima.

DJ Ivis chegou a ser preso, em julho de 2021, sob suspeita de violência doméstica. A captura aconteceu em um condomínio de luxo, na Região Metropolitana de Fortaleza, após vídeos onde apareciam o suspeito e a vítima, viralizarem na internet.

O órgão pede que o valor seja corrigido monetariamente com juros de 1º ao mês, a partir da data do fato

Nas imagens, o paraibano aparece no apartamento, na sala e no quarto do bebê, agredindo a companheira. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do músico.

DETALHES DA DENÚNCIA

O MP recordou na denúncia sobre a ofendida ter sofrido reiteradas agressões. Na época, Pamella Holanda revelou que demorou a denunciar, por temer que as pessoas não acreditassem nela. Na versão da vítima, as agressões aconteceram ainda quando ela estava grávida, nos meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.

MPCE "É indubitável que as feridas decorrentes da violência doméstica deixam cicatrizes por toda a vida, notadamente pelo fato de a violência ter origem em um ambiente que se esperava ser pacífico, amável e salutar. A dor, a ofensa, a mácula e as consequências decorrentes da violência doméstica são inestimáveis, contudo, as normas legais buscam amenizar sofrimento através de uma justa reparação dos danos decorrentes da agressão"

O Ministério Público pede que a Justiça receba a peça delatória em todos os termos, que o acusado seja citado e que as testemunhas e a vítimas sejam intimadas para comparecerem à audiência de instrução, "onde serão inquiridas a respeito do fato delituoso".

Para a acusação, apesar da vítima não ter passado por exame de corpo de delito na época dos fatos, fotos e vídeos comprovam as agressões sofridas. O órgão ainda destaca que o crime de constrangimento e vexame à criança acontece "ao submeter a filha menor ao constrangimento de vê-lo agredir sua genitora em três ocasiões".

Legenda: DJ Ivis chegou na Delegacia de Eusébio escoltado por policiais civis pouco antes das 18h Foto: Ronaldo Gomes/TV Verdes Mares

EM LIBERDADE

Uma sequência de pedidos pela soltura do DJ foi negada pelas autoridades. Uma das vezes, foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a decidir pela manutenção da prisão preventiva, alegando necessidade de garantir a ordem pública.

O músico esteve detido durante quase três meses, até que em outubro, a Justiça Estadual concedeu a liberdade. Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a decisão foi da Vara Única de Eusébio. O denunciado segue respondendo o processo em liberdade e é proibido de se aproximar da ex-esposa.

Semanas após sair da prisão, DJ Ivis se posicionou afirmando desejar recomeçar. “Não é possível apagar o passado. Sei que errei, mas também sei que posso ser uma pessoa melhor. Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai. É Hora de seguir e recomeçar a vida daqui”, conforme o denunciado.

