Operação mira grupo que usava drones para enviar materiais ilícitos para presídios do Ceará

Três mandados de prisão foram cumpridos, na manhã desta quinta-feira (21), em Fortaleza e Itaitinga, durante operação para desestruturar uma célula criminosa que usa drones para enviar materiais ilícitos para presídios, entre eles, smartwatches. A ação resulta de trabalho conjunto da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE) e da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP) e foi batizada de Operação Falco Noturno.

As investigações identificaram o uso de drones para transporte de itens como smartwatches com acesso à internet, carregadores e chips telefônicos. O material seria para integrantes de uma facção criminosa que cumprem pena no sistema prisional cearense.

Além dos mandados de prisão, os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão.

Medidas cautelares

As medidas cautelares impostas aos investigados incluem a proibição de ausentar-se da comarca e monitoramento eletrônico, visando garantir a continuidade das investigações e prevenir novas práticas ilícitas.

A Ficco é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar (PMCE), Polícia Civil (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado (SAP).